海灘、迪士尼名不虛傳 最多美國人造訪這一州

佛州奧蘭多(Orlando)的迪士尼世界(Disney World)。歐新社

美國國內旅遊比率有持續上升的趨勢，那麼哪些州最受美國旅客歡迎呢？以下是依據YouGov數據所做的排名。

#1.佛羅里達州

去過佛州的美國成人比例：61%

對於無數家庭來說，拜訪奧蘭多(Orlando)的迪士尼世界(Disney World)可說是美夢成真；佛州美麗的海灘也是許多旅客的渡假勝地；大沼澤地國家公園(Everglades National Park)是家庭一日遊的好去處，若家裡有熱愛賞鳥的人，該公園的濕地還是北美最大的熱帶濱鳥繁殖地，是賞鳥人的夢幻天堂。

去過紐約州的美國成人比例：55%

著名的「大蘋果」紐約市為紐約州帶來大量旅客，第一次來到紐約的美國及國際旅客都喜歡拜訪時報廣場(Times Square)，觀賞百老匯演出，並品嘗一片紐約披薩；音樂愛好者可以參與步行旅遊，造訪格林威治村(Greenwich Village)和東村(East Village)的龐克發源地，或是哈林區(Harlem)的嘻哈發源地；除此之外，紐約市還有許多博物館 、藝廊、現場音樂表演場所等等，絕對能滿足文藝人士。

去過加州的美國成人比例：54%

洛杉磯有著名的好萊塢，也是富人和名人的聚集地，更有安那罕(Anaheim)的迪士尼樂園；舊金山的笛洋美術館(de Young Museum)、非裔移民博物館(Museum of the African Diaspora)、拉丁藝術文化中心( Mission Cultural Center of Latino Arts)也為旅客提供豐富的文化景點。

#4.德州

去過德州的美國成人比例：52%

NASA迷可以拜訪休士頓太空中心，歷史迷可以造訪聖安東尼奧的阿拉莫(Alamo)，大彎國家公園(Big Bend National Park)也是不可錯過的景點；若您熱愛現場娛樂，那麼在奧斯汀每年3月舉辦的「西南偏南」(SXSW)，則可享受音樂、藝術、科技和文化的洗禮。

#5.賓州

去過賓州的美國成人比例：48%

旅客可前往費城參觀美國獨立紀念館(Independence Hall)、自由鐘(Liberty Bell)、班傑明·富蘭克林博物館(Benjamin Franklin Museum)，上一堂生動的美國歷史課；藝術愛好者可前往匹茲堡的安迪・沃荷美術館(The Andy Warhol Museum)，這裡收藏最豐富的安迪・沃荷藝術品及檔案；巧克力迷也別錯過Hershey's 巧克力世界(Hershey's Chocolate World)!