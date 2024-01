海灘、迪士尼名不虛傳 最多美國人造訪這一州

佛州奧蘭多(Orlando)的迪士尼世界(Disney World)。歐新社

美國國內旅遊比率有持續上升的趨勢,那麼哪些州最受美國旅客歡迎呢?以下是依據YouGov數據所做的排名。

#1.佛羅里達州

去過佛州的美國成人比例:61%

對於無數家庭來說,拜訪奧蘭多(Orlando)的迪士尼世界(Disney World)可說是美夢成真;佛州美麗的海灘也是許多旅客的渡假勝地;大沼澤地國家公園(Everglades National Park)是家庭一日遊的好去處,若家裡有熱愛賞鳥的人,該公園的濕地還是北美最大的熱帶濱鳥繁殖地,是賞鳥人的夢幻天堂。

去過紐約州的美國成人比例:55%

著名的「大蘋果」紐約市為紐約州帶來大量旅客,第一次來到紐約的美國及國際旅客都喜歡拜訪時報廣場(Times Square),觀賞百老匯演出,並品嘗一片紐約披薩;音樂愛好者可以參與步行旅遊,造訪格林威治村(Greenwich Village)和東村(East Village)的龐克發源地,或是哈林區(Harlem)的嘻哈發源地;除此之外,紐約市還有許多博物館 、藝廊、現場音樂表演場所等等,絕對能滿足文藝人士。

去過加州的美國成人比例:54%

洛杉磯有著名的好萊塢,也是富人和名人的聚集地,更有安那罕(Anaheim)的迪士尼樂園;舊金山的笛洋美術館(de Young Museum)、非裔移民博物館(Museum of the African Diaspora)、拉丁藝術文化中心( Mission Cultural Center of Latino Arts)也為旅客提供豐富的文化景點。

#4.德州

去過德州的美國成人比例:52%

NASA迷可以拜訪休士頓太空中心,歷史迷可以造訪聖安東尼奧的阿拉莫(Alamo),大彎國家公園(Big Bend National Park)也是不可錯過的景點;若您熱愛現場娛樂,那麼在奧斯汀每年3月舉辦的「西南偏南」(SXSW),則可享受音樂、藝術、科技和文化的洗禮。

#5.賓州

去過賓州的美國成人比例:48%

旅客可前往費城參觀美國獨立紀念館(Independence Hall)、自由鐘(Liberty Bell)、班傑明·富蘭克林博物館(Benjamin Franklin Museum),上一堂生動的美國歷史課;藝術愛好者可前往匹茲堡的安迪・沃荷美術館(The Andy Warhol Museum),這裡收藏最豐富的安迪・沃荷藝術品及檔案;巧克力迷也別錯過Hershey's 巧克力世界(Hershey's Chocolate World)!