旅行也要好好睡覺 睡眠觀光興起

人們越來越重視旅行時的睡眠，以及在旅途中能好好睡一覺。Image by bottlein from Pixabay

財經雜誌Fortune網站報導，越來越多旅行者捨棄起早趕晚、活動滿檔的行程；取而代之的是他們會挑選旅館的枕頭，然後早早上床。

「睡眠觀光 」（sleep tourism）時代來臨，越來越多旅館提供各項設施與服務，包括內部睡眠專家，幫助旅客一夜好眠。市場諮詢顧問公司HTF Market Intelligence分析，「睡眠觀光」市場預估從2023年至2028年間將增長近8%，規模超過4000億元。

哈佛大學 睡眠醫學專家、「睡出成功」（暫譯，Sleep for Success）一書作者之一羅賓斯（Rebecca Robbins）指出，人們越來越重視旅行時的睡眠，以及在旅途中能好好睡一覺。

在旅途中放鬆身心、重塑健康習慣的「慢旅行」（slow travel）日益受到歡迎，讓「養生旅遊」（wellness tourism）市場規模上看8140億元。最近的一項調查顯示，94%以上的受訪者表示，希望體驗「慢旅行」；同時，世界各地越來越多旅館開始推廣「睡眠觀光」，提供睡眠追蹤器、放鬆體驗以及睡眠醫生的指引。

羅賓斯表示，旅行返家後筋疲力盡的日子已一去不復返。她說，旅行可以讓人重新充電，除了增長見聞、體驗新事物，在旅途中與返家後，身心都能獲得充足的休息，這確實是個令人興奮的發展。

旅館長期以來都備有眼罩、遮光簾與舒適的枕頭，但許多品牌正擴大提升睡眠品質的設施。希爾頓酒店集團健康部門副總裁阿爾-馬斯莉（Amanda Al-Masri）表示，希爾頓旗下的幾家旅館都提供「放鬆好眠」（power down）設施，包括可調節溫度的床墊與昏暗的燈光。

阿爾-馬斯莉說，他們瞭解一夜好眠可以決定旅行的成敗，也可以為創造力、情緒與大腦健康帶來正面的影響；她指出，希爾頓最新的健康趨勢報告發現，旅行的首要目的是休息與充電。