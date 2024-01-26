全球最大郵輪 周末從邁阿密首航 海洋標誌號可容8000人

全球最大郵輪「海洋標誌號」預計27日從邁阿密首航。(美聯社)

全球最大郵輪「海洋標誌號」(Icon of the Seas)23日在邁阿密舉行下水儀式後，預計27日首航；皇家 加勒比郵輪(Royal Caribbeanl)這艘25.08萬噸級郵輪，有著海上最大的水上樂園，讓不少人驚嘆於它頂尖的設施，但同時也遭質疑恐對海洋環境造成破壞與汙染。

「海洋標誌號」長1198呎、共有20層甲板，可容納近8000人，規模相當於一座小型城市，共有八個不同但設施齊全的社區，包括55呎高瀑布、六個水上滑梯以及40多家餐廳、酒吧和娛樂場所。

根據皇家加勒比，這艘註冊於巴哈馬(Bahamas)的郵輪，使用旨在減少郵輪碳足跡並更接近該公司在2035年達到零碳排船隻目標的節能技術，且為永續性設下新標準。

皇家加勒比環境計畫副總裁羅斯(Nick Rose)表示：「我們秉持一個理念，抱持最高責任心，提供最好假期；為此，我們以維護我們星球與社會的核心原則為基礎，進行發展。」

郵輪業近幾十年來，因其對環境的負面影響而飽受批評；根據「海洋汙染公報」(Marine Pollution Bulletin)2021年發表的研究報告，儘管技術進步，但郵輪仍是影響脆弱棲息地和人類健康的空氣、水和土地汙染的主要來源。

全球最大郵輪「海洋標誌號」，共有八個不同但設施齊全的社區，包括55呎高瀑布、六個水上滑梯以及40多家餐廳、酒吧和娛樂場所。(美聯社)

雖然環保組織對海洋標誌號上一些像是先進的水處理系統等功能表示歡迎，但仍有人指出，打造如此龐大的郵輪違背了郵輪業永續性與保護的長期目標；根據皇家加勒比，海洋標誌號是第一艘改用更乾淨的液化天然氣 (L.N.G.)、在靠岸改使用岸上電力運轉以減少碳排的郵輪，並能將船上廢物轉化為能源，且擁有先進廢水處理系統。

全球最大郵輪「海洋標誌號」長1198呎、共有20層甲板，可容納近8000人，規模相當於一座小型城市。(美聯社)

環保組織「地球之友」(Friends of the Earth)海洋與船舶項目負責人基弗(Marcie Keever)表示：「船隻愈變愈大，郵輪業這方向是錯誤的；如果你真的有在考慮永續性而非是你的財務狀況，你就不會去打造一艘可容納近萬人的郵輪了。」