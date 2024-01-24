阿拉斯加航空門板脫落事件後 嬰兒搭飛機怎樣才安全？

1月5日一架阿拉斯加航空波音737 Max 9型客機機身左側一片內嵌式艙門在飛行中突然掉落的事件，令所有乘客餘悸猶存。美聯社

1月5日一架阿拉斯加航空波音737 Max 9型客機機身左側一片內嵌式艙門在飛行中突然掉落的事件，令所有乘客餘悸猶存。幸好這起事故中只有幾位乘客受到輕傷，但國家運輸安全委員會(NTSB)事後調查發現，當時機艙內有三名嬰幼兒旅客被抱在同行照顧者的懷裡。若其中有任何一人坐在掉落門板旁的26A或26B號座位，後果恐不堪設想。

NTSB主席霍曼迪(Jennifer Homendy)指出，儘管將嬰幼兒抱在懷裡並未違反相關規定，但絕不是最安全的乘座方式。NTSB和聯邦航空管理局(FAA)的安全指南皆強烈建議，嬰幼兒搭乘飛機時，應該置於FAA認證合格的汽車安全座椅內，再用安全帶繫在飛機座位上。

空服員協會(Association of Flight Attendants)國際總會長莎拉·尼爾森極力贊同上述建議。她指出，當阿拉斯加航空班機在半空中門板脫落時，會造成機艙內部「爆炸性失壓，產生巨大吸力。」身為人母的尼爾森表示，「即使有世界上最強的母愛或父愛，當妳靠近那個洞口時，妳也抱不住妳的孩子。」

前海軍陸戰隊飛行員、資深飛安專家甘雅德(Steve Ganyard)指出，客機在空中解體或飛行中掉落機身零件的情況實屬罕見，但卻經常遭遇亂流，尤其是連雷達都無法偵測到的晴空亂流。強烈亂流不僅會造成機身猛烈顛簸搖晃，甚至會突然失控，急速俯衝。

甘雅德表示，「你能夠時時刻刻緊抱住你的小孩嗎？強烈的亂流會將小孩甩出你的懷抱，或將他們彈到半空，撞上機艙天花板。」

但許多為人父母者往往因為財務考量，選擇搭飛機時一路抱著小孩，因為兩歲以下、不占座位的嬰幼兒，票價大約僅為成人的10％。一位母親表示，她並不是不愛自己的小孩，「但我腦子裡有個聲音說，幹嘛花好幾百元甚至上千元幫小孩買個單獨座位，我只要忍耐幾個小時就可以省下一大筆錢。」

大部分客機的隔間艙壁(bulkhead)都有預留插孔可安裝嬰兒籃(bassinet)，但數量有限，必須事先申請，並可能加收費用。嬰兒籃的尺寸和載重都有限制，較適合六個月以內的嬰兒，而且沒有安全帶。