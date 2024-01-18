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滑雪死亡意外頻傳 新手、老鳥要注意什麼？

記者陳智華╱台北即時報導
示意圖。本報資料照片
示意圖。本報資料照片

最近日本和韓國寒流一波波，雪下得很大、很厚，不少民眾到日本和韓國滑雪，但近期也發生數起在日本滑雪意外。日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享到日本滑雪要注意幾件事，包括建議新手找專業教練，以及老手切忌高估自己實力追求刺激，越線進入禁止進入區域。

林氏璧指出，近日一周內傳出台灣朋友在北海道留壽都，還有長野縣野澤溫泉滑雪場兩起死亡意外。由於報導沒有非常詳盡，針對事件本身他無法評論。但有些一般對於滑雪安全的提醒，經過詢問過專家後，可以和大家分享。

林氏璧說，新手建議找專業教練。每個雪場多半有官方認證的滑雪學校教練，找這樣的教練比較有保障。教練會教導如何正確穿戴裝備，初學者必戴護具、安全帽，還可考慮準備護腕、護膝、防摔褲等等。

林氏璧也建議結伴同行，至少要找和自己程度相當的一個同伴一起，才可互相提醒支援。

至於有經驗的老手，林氏璧指出，老手切忌高估自己實力追求刺激，越線進入禁止進入區域，未經整理壓平的雪地雪是很蓬鬆，是很多人追求的粉雪，但也充滿未知和危險。

相關保險方面，林氏璧說，在疫情後的年代，得新冠有重症風險者本來就建議要保在旅遊中需要時可以給付醫療費用的險種。要滑雪的朋友當然也同樣建議，機票刷卡附贈的旅遊險應該沒有給付，需要旅遊平安險或是有些公司推出的特殊活動險。此外，準備好雪場的緊急連絡電話，以便自己或同伴需要時求助。

日本 疫情 保險

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