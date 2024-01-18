飛機上有最安全的座位嗎？ 答案恐讓你失望

飛機上最安全的位置存在嗎？(Pexels)

阿拉斯加航空(Alaska Airlines)和日本 航空(Japan Airlines)接連發生事故後，許多人納悶：機上最安全的位置存在嗎？

每天有數百萬名旅客順利飛抵目的地，國家運輸安全委員會(NTSB)數據顯示，2022年美國定期航班發生20宗事故，造成一人死亡，而總進出班機共840萬架次。

航空事故(airline accident)的定義，是一架飛機從一個登機口到另一個登機口之間造成的重大損壞或嚴重傷害。

乘客理當對緊急情況感到驚慌，飛航安全專家表示，航空事故上新聞後，許多人自然想知道哪些機位最安全，但這個問題沒有令人滿意的答案，畢竟空中緊急事態罕見且無法預測。

佛羅里達州 安柏瑞德航太 科技大學(Embry-Riddle Aeronautical University)航太鑑定實驗室主任、事故調查員布里克豪斯(Anthony Brickhouse)說：「確實沒有『最安全』的機位。」

布里克豪斯表示，飛安事故不常見，但當意外發生，沒有人能預知情況發展。

他說：「若你能告訴我飛機如何墜毀，我就能告訴你要坐哪。」

布里克豪斯表示，通常機尾較安全，其次是機翼附近的座位；機翼的「堅固結構零件」讓機翼能承受碰撞。

布里克豪斯個人偏好逃生門那排座位，因為會有較大的伸腿空間，且「若真出事，我就在出口」。

布里克豪斯等航空專家表示，比起擔心機位，更要留意起飛前的安全簡報，多數時候乘客不會理會空服員講解和椅背螢幕上播放的安全影片。

他說，空服員曾提醒乘客繫上安全帶，並找到離座最近的緊急出口，曾有事故忽略就在身後一排的逃生出口。

布里克豪斯說：「從心理層面剖析，人們喜歡從進來的位置離開機艙，但更重要的是隨時警覺並了解當時情況。