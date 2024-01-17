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紐奧良嘉年華開鑼 狂歡到2月13日

編譯周靜芝 / 即時報導
一年一度的紐奧良狂歡節（Mardi Gras）已在6日拉開序幕。圖為盛裝打扮的狂歡者。美聯社
一年一度的紐奧良狂歡節（Mardi Gras）已在6日拉開序幕。圖為盛裝打扮的狂歡者。美聯社

美聯社報導，一年一度的紐奧良狂歡節（Mardi Gras）已在6日拉開序幕，盛裝打扮的狂歡者與銅管樂隊將擠上有軌電車，沿著歷史悠久的聖查爾斯大道參加夜間遊行。為期數周的嘉年華活動將持續至2月13日。

雖然這是一個非宗教的節慶活動，但紐奧良以及世界各地的嘉年華都與基督教、羅馬天主教傳統密不可分。每年的嘉年華從聖誕節後的第12天，即 1月6日開始，持續至狂歡節，即「油膩星期二」（Fat Tuesday，今年是2月13日），這是在「聖灰星期三」（Ash Wednesday）和大齋節（Lent）前的最後一天，人們會在這天大吃大喝、盡情狂歡。

紐奧良的嘉年華是美國規模最大、最著名的狂歡活動，有街頭派對、變裝舞會與遊行，從簡單的社區步行活動到精心製作的高科技盛會，還有布滿燈飾與巨型動畫人物的大型花車。

紐奧良的嘉年華每年雖都從1月6日開始，但每一季的結束時間不同，取決於復活節和大齋節的日期。今年的嘉年華相對較短，將在2月13日達到最高潮。

然而，狂歡不僅限於路易斯安納州的民眾。大齋節前其他地區也有喧鬧的節日，充滿光彩奪目的珠串、樂隊與其他季節性慶祝活動。

阿拉巴馬州的莫比爾（Mobile）是全美第一個狂歡節的發源地，這裡的人自豪地以派對、化妝舞會與遊行來延續這項悠久傳統。在狂歡之前，不妨從莫比爾狂歡節博物館（Mobile Carnival Museum）開始探索，可詳細了解當地狂歡節傳統的歷史。

今年，莫比爾的40多場遊行將於1月26日開鑼，其中場面最盛大的遊行活動將集中於2月11至13日。有興趣者可上Mobile Mask網站獲取最新的遊行時間表、路線圖及其他資訊。

圖為The Phunny Phorty Phellows成員盛裝打扮擠上有軌電車...
圖為The Phunny Phorty Phellows成員盛裝打扮擠上有軌電車，沿著歷史悠久的聖查爾斯大道參加夜間遊行。美聯社

阿拉巴馬州 路易斯安納州 聖誕節

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