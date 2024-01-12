全球飛機起降最準時的機場竟在…美國

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航空分析業者Cirium針對全球航空公司和機場的準點率進行了分析，揭露全球飛機起降最準時的機場，希望你接下來不管要前往世界哪個地方，無論你是住在哪裡，這項分析結果都能讓你安心地展開下一堂旅程，並一帆風順。

最準時機場

根據Cirium數據，2023年全球起降最準時的機場，是美國明尼蘇達州 的明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis-St. Paul International Airport)。

最準時的中型機場則是日本 一個相對較小的大阪國際機場(Osaka International)，又稱伊丹機場，儘管名字中有「國際」字樣，但其實是日本的國內飛航樞紐；多數國際遊客都是飛抵距離大阪約一小時車程的關西國際機場(Kansai International Airport)。

小型機場類別冠軍，則是位於厄瓜多基多(Quito)的蘇克雷元帥國際機場(Mariscal Sucre International Airport)。

最準時航空公司

整體起降最準時的航空公司是星空聯盟(Star Alliance)成員的哥倫比亞國家航空公司avianca。

亞洲最準時航空公司是日本全日空航空(All Nippon Airways)；北美地區則是達美航空 (Delta Air Lines)最準時；歐洲地區最準時航空則屬西班牙的伊比利亞快運航空( Iberia Express)；中東和非洲地區則是在2023年慶祝創立30周年的阿曼航空(Oman Air)最準時。

Cirium 在排名時，同時考慮了各家航空公司的準點率、追蹤班數和總班數；根據分析，avianca航空在2023年共飛了21萬3039架次，準點率達85.73%。

美國達美航空和美國航空(American Airlines)在總行班數上遙遙領先其他航空公司；達美航空2023年共飛了163萬5486架次，準點率為84.72%；美國航空飛了199萬8844架次，準點率為80.61%。

同樣得分較高的還有卡達航空(Qatar Airways)，準點率為85.11%和日本航空(Japan Airlines)，準點率為82.58%。