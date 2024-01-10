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無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

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無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

編譯彭尚興／即時報導
被暱稱為「城堡」的史密森尼博物館總部大樓，目前正在進行「大概為期五年」的外觀整修和內部翻新，重新開幕日期尚未公布。美聯社
被暱稱為「城堡」的史密森尼博物館總部大樓，目前正在進行「大概為期五年」的外觀整修和內部翻新，重新開幕日期尚未公布。美聯社

一元復始，今年的旅遊計畫安排好了嗎？但無論你打算去哪度假，這些地點肯定是去不成了。

1. 加州迪士尼樂園和佛州迪士尼世界「飛濺山」(Splash Mountain)

這座根據1946年迪士尼真人及動畫融合電影「南方之歌」(Song of the South)打造的遊樂設施，遊客搭著小船漂浮在人工河道上，遊歷南方田野風光，最後高潮是從大約五層樓高度的瀑布俯衝而下，濺起一大片水花。

但全國有色人種協進會(NAACP)等民權組織長期以來批評「南方之歌」過度美化了南方農莊面貌和掩飾黑奴真實生活。迪士尼執行長伊格(Bob Iger)也在2020年首度公開承認，「南方之歌」已不適合當今的世界。

取而代之的設施將是「蒂安娜的海灣冒險」(Tiana's Bayou Adventure)，以2009動畫電影「公主與青蛙」 (The Princess and the Frog)為靈感而設計的場景，將於今年年底開幕。

2. 佛州迪士尼樂園「星際大戰：銀河巡洋艦」(Star Wars: Galactic Cruiser)

這個三天兩夜的生活體驗營，讓星戰迷在星際主題風格的豪華旅館和設施中，接受光劍訓練，體驗絕地武士生活。迪士尼公司表示，關閉此一項目，「純粹基於商業考量」。

3. 華府史密森尼博物館總部大樓(Smithsonian Castle)

被暱稱為「城堡」的史密森尼博物館總部大樓，建於1855年，深紅色砂岩外牆，以及融合12世紀晚期羅馬式和早期哥德式的諾曼復興風格，令這棟建築物在處處都是古蹟名勝的華府，仍能獨樹一格。「城堡」目前正在進行「大概為期五年」的外觀整修和內部翻新，重新開幕日期尚未公布。

但史密森尼學會旗下的博物館群照常開放，尤其是國家女性藝術博物館和國家航空及太空博物館才剛剛完成全面整修，以全新面貌迎接訪客。

4. 紐約百老匯音樂劇「歌劇魅影」(Phantom of the Opera)

這齣百老匯有史以來公演時間最長的經典音樂劇，經過35年、近1萬4000場演出後，於2023年謝幕。但劇迷不用懷憂喪志，「歌劇魅影」仍會在世界其他著名城市的舞台出沒。何況，百老匯還有許多膾炙人口的好戲仍在上演中。

紐約百老匯音樂劇「歌劇魅影」(Phantom of the Opera)，經過3...
紐約百老匯音樂劇「歌劇魅影」(Phantom of the Opera)，經過35年、近1萬4000場演出後，於2023年謝幕。美聯社

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