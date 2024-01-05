花大錢住五星級飯店？旅遊經紀說常令人失望

度假屋。Image by hairboristpro from Pixabay

奢華旅遊是件充滿成就感的經歷，從舒適的頭等艙到設備齊全的旅館，再到一生難得一次的體驗，能在度假時大手筆揮霍，其樂無窮。

但個人理財網站GoBankingRates稱，並非所有的頂級旅遊都物有所值，即使是不在乎錢的旅行者在這類度假中也常會心生後悔。一位提供奢華旅遊的業者指出，那些富有的客戶在頂級假期間經常會有的感覺就是「失望」。

住宿五星級飯店或許是許多旅行者的夢想，擁有最高樓層的完美客房、服務人員熱情周到、令人讚嘆的景觀，但這往往不是一個好主意。Itinerary Bookmark網站的奢華旅遊專家斯克羅金斯（Kenneth Scroggins）表示，頂級住宿似乎總是不盡如人意。他說，從事旅遊業多年，發現客人常感到後悔的一件事，就是預訂了過於奢華的旅宿。

他表示，豪華套房或頂層公寓的設備與空間往往被閒置，客戶最終花錢購買的是個人獨享的體驗，卻無法為假期增加價值。親密互動以及真實的在地體驗被犧牲了，換來的卻是缺少人情味的奢華。這個問題似乎出於對「奢華」的期望，以及真正能提升旅行體驗之間的偏差。

斯克羅金斯提出了一些住宿選擇，與最頂級的豪華旅館相比，旅行者可能更喜歡以下這些選擇：

・精品旅館（Boutique hotels）：這類旅館融合了個性化服務和獨特設計，價格往往比大型豪華連鎖旅館更實惠。

・度假屋(Vacation rentals)：高級度假屋與別墅擁有同樣的舒適度和私密性，但可提供更大的空間和便利的家庭設施。

・服務式公寓：對長期住宿的旅客來說，服務式公寓（Serviced Apartments）既有旅館的方便，又有公寓生活的自在。

・養生度假村：以健康和恢復活力為重點的養生度假村（Wellness Retreats），以更全面的服務提供滿足的體驗。