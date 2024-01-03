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國會質疑航空公司 運輸部調查酬賓計畫是否涉詐欺

編譯周靜芝 / 即時報導
圖為在芝加哥中途國際機場，旅客在等飛機。美聯社
圖為在芝加哥中途國際機場，旅客在等飛機。美聯社

在國會議員對航空公司如何計算積分與獎勵表達關切後，運輸部（DOT）正在調查航空公司「酬賓計畫」（loyalty program）中可能存在的欺騙行為。

運輸部發言人日前在一份聲明中指出，該機構正計畫仔細審查有關「酬賓計畫」的投訴，必要時將行使公權力，調查航空公司有損旅客利益的不公平與欺騙行為。

該發言人表示，DOT官員正在積極與美國各家航空公司會面，以收集更多有關此一問題的資料。

在兩位參議員向DOT與消費者金融保護局（CFPB）詢問他們有採取哪些措施來保護消費者免受飛行常客計畫中「不誠實行銷策略」的影響後，該部門正在加強審查。

參議員德賓（Dick Durbin）與馬紹爾（Roger Marshall）於10月下旬去信給運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與CFPB局長喬普拉（Rohit Chopra）指出，有報導指稱航空公司正改變積分獎勵計畫，甚至降低積分價值，以提高旅客獲得獎勵的門檻。信中稱，這可能源於這類單方契約，允許航空公司在不通知消費者的情況下更改積分方案。

航空公司實施「酬賓計畫」的目的是鼓勵最有獲利價值的客戶重複消費。今年 10月，西南航空（Southwest Airlines）降低了其飛行常客計畫最高等級的條件，以吸引那些對其他航空公司提高精英等級門檻不滿的旅客。

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