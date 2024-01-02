遊輪因天氣臨時改路線 巴哈馬陽光之旅竟成北國寒冬遊

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原定從12月17日從紐約航向佛羅里達和巴哈馬，讓遊客享受陽光之旅的MSC Meraviglia號遊輪，因天氣臨時改變路線，北向朝波士頓 、緬因州和加拿大 出發，成為「北國寒冬遊」。

紐約郵報報導，所有遊客都在原訂出發日前一天晚上，才收到電郵通知，稱臨時改變航線。通知函說，「為了確保每個遊客的安全與福祉，我們將改往新英格蘭 和加拿大，這一路的天氣情況較好，各位料可如願完成愉快的遊輪之旅。」

遊客克斯瓦尼（Girish Keswani）告訴波士頓郵報，「幫我們處理行李的工作人員對我們說，『大家都要到加拿大去唷』，我們聽了大笑。」另一名遊客發現，第一個停靠站是波士頓，不覺大失所望。

另一名名叫康妮（Connie）的遊客也對波士頓郵報說，她常到波士頓，不過都是公司給她出差費，讓她免費出遊。「我可不要全家人花5000元來波士頓。我們本來想好好的過聖誕假期的。」

康妮等人如果不想到北部，可以不用去，MSC Cruises遊輪公司前一天晚上就告訴所有買好票的旅客，不願北遊的話，可以取消這次訂票，全額退費，下一次訂票時抵用，要立即改訂行程也可。

該公司發言人告訴「獨立報」，因為不合季節且快速變壞的天氣，MSC Meraviglia號不可能從紐約安全抵達南大西洋地區，所以才改往加拿大和新英格蘭，不去巴哈馬。「不如此的話，我們唯一的選擇就是採取最極端的手段，逕自取消本航程，好幾千人的度假計畫會因此落空。」

2900名遊客七天意外的「北國行」，包括21日停靠加東港都聖約翰（ Saint John），23日返抵紐約布魯克林。