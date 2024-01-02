我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱日本地震可能是報應 海南新聞主播遭停職調查

紐約羅斯福島清晨發生爆炸 無人受傷 原因未知

遊輪因天氣臨時改路線 巴哈馬陽光之旅竟成北國寒冬遊

記者張聲肇/即時報導
Image by Futuregirl from Pixabay
Image by Futuregirl from Pixabay

原定從12月17日從紐約航向佛羅里達和巴哈馬，讓遊客享受陽光之旅的MSC Meraviglia號遊輪，因天氣臨時改變路線，北向朝波士頓、緬因州和加拿大出發，成為「北國寒冬遊」。

紐約郵報報導，所有遊客都在原訂出發日前一天晚上，才收到電郵通知，稱臨時改變航線。通知函說，「為了確保每個遊客的安全與福祉，我們將改往新英格蘭和加拿大，這一路的天氣情況較好，各位料可如願完成愉快的遊輪之旅。」

遊客克斯瓦尼（Girish Keswani）告訴波士頓郵報，「幫我們處理行李的工作人員對我們說，『大家都要到加拿大去唷』，我們聽了大笑。」另一名遊客發現，第一個停靠站是波士頓，不覺大失所望。

另一名名叫康妮（Connie）的遊客也對波士頓郵報說，她常到波士頓，不過都是公司給她出差費，讓她免費出遊。「我可不要全家人花5000元來波士頓。我們本來想好好的過聖誕假期的。」

康妮等人如果不想到北部，可以不用去，MSC Cruises遊輪公司前一天晚上就告訴所有買好票的旅客，不願北遊的話，可以取消這次訂票，全額退費，下一次訂票時抵用，要立即改訂行程也可。

該公司發言人告訴「獨立報」，因為不合季節且快速變壞的天氣，MSC Meraviglia號不可能從紐約安全抵達南大西洋地區，所以才改往加拿大和新英格蘭，不去巴哈馬。「不如此的話，我們唯一的選擇就是採取最極端的手段，逕自取消本航程，好幾千人的度假計畫會因此落空。」

2900名遊客七天意外的「北國行」，包括21日停靠加東港都聖約翰（ Saint John），23日返抵紐約布魯克林。

波士頓 加拿大 新英格蘭

上一則

沒有大學文憑 亞裔指甲藝術家年賺60萬

延伸閱讀

旅遊／賣房參加3年遊輪行 竟被取消

旅遊／賣房參加3年遊輪行 竟被取消
遊輪專家-「極品假期」歲末年終陽台房大促銷全球3大知名遊輪品牌的 挪威遊輪(Norweigian Cruise Line)

遊輪專家-「極品假期」歲末年終陽台房大促銷全球3大知名遊輪品牌的 挪威遊輪(Norweigian Cruise Line)
參加遊輪顧客忠誠計畫 旅行較輕鬆省錢

參加遊輪顧客忠誠計畫 旅行較輕鬆省錢
34年前誤控謀殺白人孕婦案 波士頓市長吳弭向2非裔道歉

34年前誤控謀殺白人孕婦案 波士頓市長吳弭向2非裔道歉

熱門新聞

許多人在浴室的瓷磚上花了大筆錢，但沒多久就發現，瓷磚的清潔更是一項挑戰。(Pexels)

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

2023-12-28 10:33
好市多。美聯社

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

2023-12-29 11:45
Image by Lukas Bieri from Pixabay

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

2023-12-26 11:07
麵粉如何存放最能保鮮？(Pexels)

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

2023-12-28 09:16
Toyota Tacoma。美聯社

4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡

2023-12-27 13:02
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

好油摻壞油 地中海初榨橄欖油昂貴且可能不純

2023-12-27 10:20

超人氣

更多 >
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊