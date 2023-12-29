有50個公園且噪音低 科州這個城市全美最寧靜

馬齒水庫。Photo by Ellery Sterling on Unsplash

科羅拉多州 有世界級的滑雪勝地及自然景觀，是探險愛好者的典型度假目的地，也是他們定居的好地方，而根據近期的一份報告，若想要享受寧靜的假期，科羅拉多州也是必去地點之一。

理財網站Insider Monkey分析全美生活品質最佳城市的噪音水平和公園等可使用戶外空間的數據，發現科州科林斯堡(Fort Collins)是全美最寧靜的居住地，其次是同在科州的波德(Boulder)。

科林斯堡的平均噪音水平是38.03 dBA(A加權分貝)，根據「聽力健康基金會」(Hearing Health Foundation)的數據，38.03 dBA大約等於樹葉沙沙作響的噪音水平，或是房間的平均噪音；科林斯堡的鄰近戶外空間可使用率達73%。

自2020年新冠疫情 以來，科林斯堡一直提供免費的大眾運輸交通，預計這一政策將繼續保持，鼓勵民眾搭公車或騎自行車，該城市是自行車通勤人數最多的城市之一，這進一步降低當地的噪音水平，使其成為無車生活的最佳目的地。

歷史悠久的科林斯堡市中心成為迪士尼 樂園主題園區「美國小鎮大街」(Main Street USA)的靈感來源，這裡以小企業、修復後的建築及人行道為特色，經常舉辦文化活動，此外還有許多活躍的啤酒廠、博物館及大學校園，喜歡享受寧靜時光的人只需要走一小段路到卡什拉普德爾河(Cache la Poudre River)，這條河穿過城市，為居民帶來許多水上運動及悠閒散步的機會。

說到戶外娛樂，科林斯堡的居民和遊客可享有各式各樣豐富的全年活動，包括公立游泳池、高爾夫球場、滑冰設施、露營、釣魚及賞鳥等等。該市有逾280哩的健行步道及自行車道網路，以及50多個總占地966畝的公園，還有四處可見的湖泊與水庫，例如恬靜的馬齒水庫(Horsetooth Reservoir)，其周圍有1900畝的公共土地。

若這些還不能夠滿足你也別擔心，科林斯堡距離洛磯山國家公園(Rocky Mountain National Park)僅35哩，那裏是尋求和平與寧靜的天堂。