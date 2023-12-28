參加遊輪顧客忠誠計畫 旅行較輕鬆省錢

遊輪。Image by Toni Paul from Pixabay

遊輪公司的顧客忠誠計畫(loyalty program)提供會員各種各樣的優惠，讓客人從登船前到下船期間享受特別待遇，每條航線的計畫皆不同，但隨著客人升級，福利 通常更優，也更豐富。

旅行社Jafeldma Travel老闆費爾德曼(Jared Feldman)表示，忠誠計畫福利可能包括優先上下船、獨家使用船上休息廳。乘客還可以用較低的價格，獲得通常需額外支付費用的項目，例如可能包含在內的飲品或享有打折優惠，費爾德曼表示這是最賺的優惠之一，或是會員能獲得Wi-Fi的優惠。

來自密蘇里州的瓦勒斯(Jason Wallace)是皇家 加勒比國際遊輪(Royal Caribbean International)忠誠計畫「皇冠金錨俱樂部」(Crown & Anchor Society)的翡翠會員(Emerald member)，他和家人最常用的福利是打五折的咖啡 優惠，「我們每天早上都會喝咖啡」，他與妻子和兩個兒子經常乘船旅遊。

Cruise Planners的旅遊顧問兼特許經銷權擁有者黛博拉·班克斯(Deborah Banks)表示，加入忠誠計畫的顧客可能還會獲得優惠的遊輪票價，以及其他會員獨有的優惠。

遊輪公司通常會自動為乘客登記加入忠誠計畫，好讓顧客開始獲得積分，班克斯說：「不必報名參加忠誠計畫，在大部分的遊輪公司，只要曾乘坐該公司遊輪，就會自動成為他們的計畫會員。」

這些忠誠計畫可以免費加入，顧客會在每一次航行累積忠誠度積分，標準住宿通常可每晚累計一點。在某些遊輪，要入住頂級套房通常需要非常多的航程數，對於新旅客而言，會員的最大優惠似乎很遙遠。

瓦勒斯已經搭乘十幾次的皇家加勒比遊輪，他表示若將航行的花費和加入忠誠計畫所省下的費用相比，結果「可能沒省太多」，但良好的服務和悠閒的氣氛正是讓他不斷重返遊輪旅遊的原因，而任何能讓旅遊更輕鬆或為他省下一些錢的計畫都是一種獎勵。