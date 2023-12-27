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拉斯維加斯67層樓楓丹白露度假村延宕十餘年後終開幕

編譯彭尚興／即時報導
12月中旬開幕的67層樓拉斯維加斯楓丹白露渡假村(Fontainebleau Las Vegas Resorts)門口。美聯社
12月中旬開幕的67層樓拉斯維加斯楓丹白露渡假村(Fontainebleau Las Vegas Resorts)門口。美聯社

賭城璀璨的豪華酒店廊道上，又新添了一棟極盡奢華的渡假村。12月中旬開幕的67層樓拉斯維加斯楓丹白露渡假村(Fontainebleau Las Vegas Resorts)，是這座不夜城裡最新、最高、最藍的大飯店，因為這棟造價37億元的建築物四面全都被藍色的玻璃帷幕所包覆。

這棟以現代藝術風格裝飾的酒店，主體是3644間豪華客房，其中包括1018間酒店管理式套房公寓。根據訂房網站booking.com顯示，開幕期間標準客房從每晚大約300元起跳。

賭場大廳占地17萬3000平方呎，天花板挑高42呎，陳列著1300台吃角子老虎機和128張各式賭博桌檯。另外還有專供觀看和下注運動賽事的廳室，以及一擲千金豪客專屬的高額度貴賓廳。

拉斯維加斯楓丹白露渡假村內的賭場大廳占地17萬3000平方呎，天花板挑高42呎，...
拉斯維加斯楓丹白露渡假村內的賭場大廳占地17萬3000平方呎，天花板挑高42呎，陳列著1300台吃角子老虎機和128張各式賭博桌檯。美聯社

飯店裡有36家餐廳和酒吧，都是由名廚打理。不喜歡排場的食客，也可以在美食街享用漢堡之類的速食快餐。

娛樂是拉斯維加斯楓丹白露的重點。3800個座位的劇院，將成為賭城的另一演藝總匯；3萬5000平方呎的夜總會LIV，則將邁阿密南灘風情引進內華達沙漠。

除此之外，這座渡假村裡還有個面積1萬4000平方呎的健身中心，以及占地5萬5000平方呎的水療館。戶外則是一片廣達6英畝的人造綠洲，包含七座不同大小形狀的泳池，和一個日間派對會所(dayclub)。

依附在主建築旁，有一座55萬平方呎的會展中心，以及由35家高檔精品名店組成的商店街。

但這家酒店最令人關注之處，是整個開發計畫拖延了將近18年。在時間就是金錢、金錢就是一切的拉斯維加斯，簡直是匪夷所思的事情。

2005年，佛州地產開發商「楓丹白露度假村公司」執行長索佛(Jeffrey Soffer)買下了拉斯維加斯已停業的El Rancho飯店及鄰近土地產權，準備複製經典邁阿密海灘楓丹白露渡假村(Fontainebleau Miami Beach)。新飯店在2007年破土，但兩年後由於房地產市場風暴的影響，公司宣告破產，已完工70%的工程因此暫停。

沒想到這一停就是14年；半完工的摩天大廈兀自矗立在拉斯維加斯大道旁，成為另類地標。當地消防隊一度還將這座爛尾樓借來當高樓消防模擬練習場。

這段期間，飯店的產權兩度易手，改名，但始終沒有復工。直到2021年，重整旗鼓的索佛再度集資買回了飯店。

拉斯維加斯楓丹白露渡假村門口前的噴水池。美聯社
拉斯維加斯楓丹白露渡假村門口前的噴水池。美聯社

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