美國法警機上酒醉 還向女客伸鹹豬手

達美航空(Delta)。美聯社

根據倫敦警方消息，一名美國法警(U.S. Marshal)被控在12日從紐約飛往倫敦的班機上行為失當，在英國被控告。

倫敦警察廳(Metropolitan Police Service)發言人庫柏(Josh Coupe)14日向「今日美國」(USA TODAY)透露，39歲的布雷爾頓(Michael Brereton)被控於酒醉時登入機艙。

13日他因涉嫌性騷擾 被捕，但庫柏表示不會對這項指控採取進一步行動。

布雷爾頓於15日在烏克斯橋(Uxbridge)地方法官法院出庭，美國法警局證實對這起事件知情，但沒有進一步對布雷爾頓的指控或紀律處分發表評論。

全國廣播公司(NBC)報導，兩名法警搭乘達美航空 (Delta)航班，從約翰·甘迺迪國際機場(JFK)飛往希斯洛機場(Heathrow)負責引渡一名美國罪犯，期間一名女性向空服人員投訴，她被不當觸摸。

美聯社報導，倫敦警方最初向NBC表示，法警布雷爾頓「性騷擾其他乘客與機組人員」，另一名法警被遣返 美國之前曾被短暫拘留。

達美航空在聲明中向今日美國(USA TODAY)證實，該航班存在「不守規矩的乘客行為」，並表示當地執法部門出現等待該航班降落，現在公司正在配合調查。

據NBC和美聯社報導，該兩名法警在搭乘航班期間一直在飲酒。法警局證實，一名警官「在一次入境航班中喝醉時表現出不當行為。」布雷爾頓是紐約東區的一名法警。