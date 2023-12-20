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私人飛機Uber化 票價最低每人111元起

編譯彭尚興／即時報導
成立於2019年的KinectAir，原本是以西北太平洋岸地區為主的私人包機公司，但最近開始改變經營模式，利用人工智慧軟體追蹤全國各地的「幽靈航段」，媒合有臨時搭機需求的旅客。(Business Wire)
成立於2019年的KinectAir，原本是以西北太平洋岸地區為主的私人包機公司，但最近開始改變經營模式，利用人工智慧軟體追蹤全國各地的「幽靈航段」，媒合有臨時搭機需求的旅客。(Business Wire)

印象中，私人飛機似乎是富商名流或企業高管才負擔得起的特權。現在， 一家航空業者將Uber和Airbnb的商業模式引進航空業，推出價格親民的私人包機服務，讓升斗小民也能享受私人飛機的尊榮與便捷，而且花費甚至比某些商業定期航班還低廉。

私人包機和定期民航機不同，並非每次起降都有載客。在許多情況下，私人包機是空機由主場甲地起飛，到乙地搭載旅客前往丙地，然後又空機從丙地飛回甲地。這些沒有載客的航程，業者稱之為「幽靈航段」(ghost flights)。當然，這些空趟的成本也是由包機顧客負擔，所以私人飛機費用昂貴其來有自。

據統計，2005年到新冠疫情爆發前的2019年之間，私人包機業者大幅成長了31%，意味著天空中其實有許多「幽靈」飛來飛去。

成立於2019年的KinectAir，原本是以西北太平洋岸地區為主的私人包機公司，但最近開始改變經營模式，利用人工智慧軟體追蹤全國各地的「幽靈航段」，媒合有臨時搭機需求的旅客。「我們要改變民眾對於短途飛行的看法，」KinectAir副執行長凱蒂·巴斯(Katie Buss)表示，「我們要革命性改變私人包機市場，如同Uber和Airbnb改變計程車和旅館業一樣。」

巴斯指出，「幽靈航段」的包機費用，大約是正常包機價格的四分之一，有時候甚至比同航段的航空公司機票更便宜，尤其是越接近旅行時間的訂票價格。例如，由鳳凰城飛往棕櫚泉(Palm Springs)的三乘客座位私人包機費用為698元，平均每人不到233元；同航線七天內出發的航空公司經濟艙單程機票最便宜的價格為300元，外加30元行李托運費，頭等艙為425元。KinectAir的顧客，大部分都是起飛前72小時訂位。

該公司目前收費最低廉的航段，是從俄勒岡州度假勝地日河(Sunriver)飛往同州的奧羅拉(Aurora)，48分鐘的航程，三客座私人包機收費333元，平均每人111元。

KinectAir控制價格的另一個手段，是只採用渦輪螺旋槳或活塞引擎客機。曾任空軍飛行員多年的巴斯表示，「大部分私人包機的航程都在500哩內，這個距離若採用噴射機，只會節省幾分鐘飛行時間，但操作成本卻高出五倍。」

疫情 俄勒岡州 棕櫚泉

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