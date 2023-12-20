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地球暖化 今年恐難看到「白色聖誕」

編譯盧炯燊／綜合報導
全美許多地區今年聖誕節恐難出現白雪覆蓋景象。圖為緬因州「聖誕老人周日」年度節慶活動中，民眾裝扮成聖誕樹和聖誕老人滑雪。(美聯社)
全美許多地區今年聖誕節恐難出現白雪覆蓋景象。圖為緬因州「聖誕老人周日」年度節慶活動中，民眾裝扮成聖誕樹和聖誕老人滑雪。(美聯社)

隨著聖誕節的臨近，人們開始幻想在裝飾精美的聖誕樹下收到禮物、在白雪皚皚的街道上，度過田園詩般的白色聖誕，然而這個夢想在現實裡只是惡夢，預測今年美國絕大部分地區只會過一個溫暖潮濕的聖誕。

緬因州紐里鎮(Newry)在12月中旬舉行「聖誕老人周日」(Santa Sunday)年度節慶活動時，許多民眾打扮成聖誕老人，在厚實積雪上享受滑雪樂趣；但依據氣象預報，全美許多地區在聖誕節恐難出現白雪覆蓋景象。

氣象當局預測12月20日至26日期間，幾乎整個美國(包括夏威夷和阿拉斯加大部分地區)，氣溫將高於平均，這主要與一條來自太平洋空氣急流(jet stream)，由西向東穿過美國各地有關。

這條空氣急流目前的位置以及暖空氣的湧入，正是聖嬰現象(El Niño)的明顯信號。在美國，聖嬰現象的表現是︰北部地區氣候變暖，西部和南部地區氣候濕潤。儘管聖嬰現象是自然氣候變化，但氣候變遷正加速地球變暖。

「白色聖誕」的定義，是在12月25日這一天必須至少積雪一吋。降雪機會除了受制於氣溫之外，要有大量積雪還須空氣裡有充足水氣。

預計聖誕節前後，西部大部分地區和平原大部分地區將出現大量濕氣，但目前尚不清楚是否有利積雪，因為高於平均氣溫也表示下雨的可能性高於下雪，既無下雪那何來積雪？

當然今年聖誕節下雪並非全沒可能，但以目前的氣候預測來看，白色聖誕節的機會要低得多。

平均而言，北部平原及中西部北部人口較多的城市更有可能經歷白色聖誕節。明尼蘇達州的明尼亞波利斯(Minneapolis)有75%機會迎來白色聖誕，芝加哥地區的機會為有30%至40%。

在東部，費城和紐約市迎來白色聖誕節的機會，分別是10%到15%的機會。這兩個城市近兩年來沒有一天降過一吋積雪，而這個創紀錄的長期雪旱，極有可能會持續到聖誕節。

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