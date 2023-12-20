網購沒來 肯州主管聖誕禮物改送彩券 中5萬元大獎

中了5萬元大獎的「百萬富翁俱樂部」刮刮樂。(肯塔基州樂透局)

肯塔基州 一家公司主管因網購聖誕禮物來不及在節慶派對前送達，而臨時改買彩券送員工，結果其中一張彩券中了小獎，大家再一起拿去買「百萬富翁俱樂部」(Millionaire Club)刮刮樂，接二連三中獎後，最終竟中了5萬元大獎。

意外送出大禮的是「醫療中心健康環境服務」(Med Center Health Environmental Services)公司值班主管柯爾特(Sheila Colter)，她表示，今年他們辦公室的節慶派對提早到12月的第一個星期舉辦，她原本在網路上為員工訂購聖誕禮物，因無法及時送達，所以在派對前趕緊買一些彩券替代。

柯爾特共有21名員工，大家在派對上各自獲得小額彩券，另外也分享一些30元彩券，結果，員工們分享的其中一張30元彩券獲得獎金50元，他們拿去再買50元「百萬富翁俱樂部」刮刮樂。

這群員工越玩越起勁，認為錢越多越好、帶來更多好運。柯爾特說，大家以一個團隊的心態下注，取得一些獎金後，她便在上班路上停下來再買彩券。

柯爾特買到的50元「百萬富翁俱樂部」刮刮樂贏得100元；12月8日，她以那100元再買兩張刮刮樂，其中一張贏得5萬元大獎。