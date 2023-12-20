我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

網購沒來 肯州主管聖誕禮物改送彩券 中5萬元大獎

編譯周芳苑／綜合報導
中了5萬元大獎的「百萬富翁俱樂部」刮刮樂。(肯塔基州樂透局)
中了5萬元大獎的「百萬富翁俱樂部」刮刮樂。(肯塔基州樂透局)

肯塔基州一家公司主管因網購聖誕禮物來不及在節慶派對前送達，而臨時改買彩券送員工，結果其中一張彩券中了小獎，大家再一起拿去買「百萬富翁俱樂部」(Millionaire Club)刮刮樂，接二連三中獎後，最終竟中了5萬元大獎。

意外送出大禮的是「醫療中心健康環境服務」(Med Center Health Environmental Services)公司值班主管柯爾特(Sheila Colter)，她表示，今年他們辦公室的節慶派對提早到12月的第一個星期舉辦，她原本在網路上為員工訂購聖誕禮物，因無法及時送達，所以在派對前趕緊買一些彩券替代。

柯爾特共有21名員工，大家在派對上各自獲得小額彩券，另外也分享一些30元彩券，結果，員工們分享的其中一張30元彩券獲得獎金50元，他們拿去再買50元「百萬富翁俱樂部」刮刮樂。

這群員工越玩越起勁，認為錢越多越好、帶來更多好運。柯爾特說，大家以一個團隊的心態下注，取得一些獎金後，她便在上班路上停下來再買彩券。

柯爾特買到的50元「百萬富翁俱樂部」刮刮樂贏得100元；12月8日，她以那100元再買兩張刮刮樂，其中一張贏得5萬元大獎。

柯爾特說，年底是付出、給予的時節，沒想到臨時買彩券帶來驚喜大禮，大家都很興奮。

肯塔基州一家公司主管柯爾特(左)與一名員工一同領取5萬元獎金。(肯塔基州樂透局)
肯塔基州一家公司主管柯爾特(左)與一名員工一同領取5萬元獎金。(肯塔基州樂透局)
中了5萬元大獎的「百萬富翁俱樂部」刮刮樂。(肯塔基州樂透局)
中了5萬元大獎的「百萬富翁俱樂部」刮刮樂。(肯塔基州樂透局)

肯塔基州

上一則

開店第一天400人排隊 美國這個美食終於前進巴黎

延伸閱讀

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海
泰農婦日薪9元 中獎270萬秒花光

泰農婦日薪9元 中獎270萬秒花光
紐約客談╱聖誕禮物 多多益善

紐約客談╱聖誕禮物 多多益善
兆彩兩張頭獎 南加同一加油站賣出

兆彩兩張頭獎 南加同一加油站賣出

熱門新聞

好市多。路透

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

2023-12-18 11:24
好市多(Costco)以量販性價比高的商品著名，但在好市多購買下列5種服飾可能得不償失。美聯社

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

2023-12-19 11:06
停靠在邁阿密港的皇家加勒比遊輪。美聯社

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

2023-12-12 11:26
零售專家認為，隨著店內竊盜問題持續增加以及消費者仍不習慣自助結帳，零售業推動的自助結帳作法恐將走入歷史。圖為顧客在沃爾瑪(Walmart)使用自助結帳櫃檯。歐新社

超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史

2023-12-12 10:16
吐司麵包。Image by postcardtrip from Pixabay

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

2023-12-15 10:42
Image by Tumisu from Pixabay

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

2023-12-19 09:51

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單