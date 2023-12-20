聖誕新年假期 全美估破億人出遊

聖誕節與新年假期即將到來，預估全美將有1億1520萬人出門遠行。圖為丹佛國際機場搭機旅客排隊安檢。(美聯社)

一年當中交通量最大的聖誕節 與新年假期即將到來，美國汽車協會(AAA)預估12月23日到2024年1月1日元旦期間，全美將有1億1520萬人出門遠行，比去年同期增加2.2%，航空與高速公路人潮車流量將更甚去年。

AAA對遠行定義是離家至少50哩，該協會預估，12月下旬全美將有750萬人搭機遠行，開車出遊人數更多，接近1億400萬人。

AAA發言人迪亞茲(Aixa Diaz)說，今年民眾對於出門遠行的渴望比過去兩年更強烈，寧可節省其他方面的生活開銷，將預算用於旅行。

不過，今年年底假期，旅行人潮還是比2019年新冠疫情 爆發前最後一個節日長假的最高紀錄少了3%。

空中旅行則已復甦，搭機人數超過2019年疫情爆發前的水準。

根據聯邦運輸安全管理局(TSA)統計，今年通過美國機場安檢的旅客人數比去年大增12.4%，較2019年微增1.4%；其中，感恩節長周末11月26日的單日飛航達290萬人次、高於2019年同期，創TSA追蹤數據以來最高單日紀錄。

航空業者預計聖誕節和新年長假將掀起另一波高峰。代表全美各大航空公司的美國航空協會(A4A)預估，12月20日至1月2日期間，全美將有3900萬人次搭乘國內航班，平均每天約280萬人次，聖誕節前的周四和周五、節日後的四天將達最高峰，每天約300萬人次搭機。

航空業者的統計方式係以每架班次的乘客人數計算，若轉機則會重複計算，因此結果高於TSA的通過安檢人數。

航空票價較去年略低，由政府數據顯示，10月平均票價比去年同期下跌13%。另外，全美汽油價 格預期低於去年同期，因此駕車出遊的成本也同步降低。