我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

57%美國人不滿拜登處理以哈戰爭 年輕選民尤其反感

白人老闆申請補助無門 商務部少數族裔發展局挨告

造訪「美國的瑞士」科州高山小鎮風景優美

編譯徐薏茹／即時報導
科羅拉多州烏雷鎮(Ouray)。Photo by Nathan Anderson on Unsplash
科羅拉多州烏雷鎮(Ouray)。Photo by Nathan Anderson on Unsplash

歡迎來到科羅拉多州烏雷鎮(Ouray) ! 這座美麗的山城坐落於聖胡安山脈(San Juan Mountains)陡峭、崎嶇的山峰之間，海拔約7800呎，最初是在1875年建立的一個金銀採礦社區，獨特的地理位置為其贏得「美國的瑞士」美名。

烏雷鎮位於烏雷郡，根據2020年的人口普查，該鎮人口僅898人，是個充滿魅力的小鎮，也是到訪科羅拉多州輕鬆健行的選擇，可以欣賞令人驚嘆的高海拔景觀。

藏身在聖胡安山脈之間，烏雷溫泉池(Ouray Hot Springs Pool)富含礦物質的泉水由靠近烏雷盒子峽谷瀑布(Ouray Box Canyon Waterfall)的一個地下蓄水層及費林公園(Fellin Park)的蓄水層加熱，溫度介於華氏80度到150度之間。

歷史悠久的烏雷溫泉池四周有白雪覆蓋的美麗山峰環繞，共有五個不同的水池，其中三個由地熱加熱，另外兩個則由維霍肯泉(Weehawken Spring)的冷水供應，帶著小孩的家庭可以在滑水道享受歡樂時光，情侶或獨自行動的旅人可以在成人專用池放鬆身心。

烏雷周邊步道(Ouray Perimeter Trail)是一條5.6哩長的環形步道，提供獨特美麗的山城景觀，也是烏雷成為科羅拉多州眾多風景優美小鎮之一的主要原因。

在這條步道上，旅客會經過烏雷鎮的歷史與自然景觀，包括秀麗的山峰和瀑布；步道屬於安肯帕格里荒野區(Uncompahgre Wilderness)的一部分，離小鎮不遠，但有很多下坡和上坡，冬天步道被雪覆蓋時可能會有些挑戰性。

在安肯帕格里峽谷(Uncompahgre Gorge)的烏雷冰上公園(Ouray Ice Park)有近兩哩的人造攀冰設施，於1994年開幕，擁有200多條攀冰與混合路線，是喜愛雪地遊客的冰上勝地。

科羅拉多州 人口普查

上一則

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

下一則

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

延伸閱讀

賓州物價去年漲8.2% 費城自2020年來飆漲24%冠全美

賓州物價去年漲8.2% 費城自2020年來飆漲24%冠全美
2男偷折扣品求減刑 陪審團拒絕

2男偷折扣品求減刑 陪審團拒絕
紐約手指湖公園

紐約手指湖公園
全美肥胖率飆升 科州擬推反歧視法 預計明年通過

全美肥胖率飆升 科州擬推反歧視法 預計明年通過

熱門新聞

停靠在邁阿密港的皇家加勒比遊輪。美聯社

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

2023-12-12 11:26
好市多。路透

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

2023-12-18 11:24
零售專家認為，隨著店內竊盜問題持續增加以及消費者仍不習慣自助結帳，零售業推動的自助結帳作法恐將走入歷史。圖為顧客在沃爾瑪(Walmart)使用自助結帳櫃檯。歐新社

超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史

2023-12-12 10:16
吐司麵包。Image by postcardtrip from Pixabay

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

2023-12-15 10:42
花椰菜。Photo by Tyrrell Fitness And Nutrition on Unsplash

連鎖餐廳招牌綠花椰菜 竟是用微波爐煮且調味簡單

2023-12-12 10:36
Resqme汽車緊急逃生工具（Resqme Emergency Car Escape Tool）。圖取自Amazon.com

不到10元小裝置 助你開車搭車更安全

2023-12-15 11:17

超人氣

更多 >
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
麥當勞打工出身的富翁 3情況不給小費

麥當勞打工出身的富翁 3情況不給小費
華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元
遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密
老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈