10元小裝置 助你開車搭車更安全

Resqme汽車緊急逃生工具（Resqme Emergency Car Escape Tool）。圖取自Amazon.com

「旅遊與休閒」（Travel & Leisure）雜誌旅遊作家丹·柯戴（Dan Koday）的工作，經常需要在路上行駛，有時自己開車，有時搭乘Uber、計程車，因此他必須備有緊急應變方案，以防意外發生。

柯戴不論是開車或乘坐他人的車，總是隨身攜帶Resqme汽車緊急逃生工具（Resqme Emergency Car Escape Tool）。這款個人安全裝置被設計成像鑰匙環的形式，如果遇上車禍，它可以救人一命，因為它既能切斷安全帶，又能在受困時擊破車窗。亞馬遜 網站8.35元起跳。

Resqme緊急汽車逃生工具最初是為了協助警察、醫護與消防等緊急救援人員而生產的；一名警察說，他真的靠這個小裝置救了兩個人的性命。該品牌的一名代表也指出，人們經常以電子郵件或社群媒體 私信的方式推薦這款逃生工具；據統計，該產品平均每兩周便挽救一條生命。

柯戴表示，Resqme緊急汽車逃生工具長度僅約為3英吋。該裝置的一側是個小型彈簧不鏽鋼尖錘，可用來擊破車窗玻璃；因此，如果被卡住的車門或其他物體困住，只能選擇從窗戶逃生時，這個裝置是最好的工具。

需要打破車窗時，該品牌建議將黑色圓頭部分緊緊貼住車窗底部（而不是中間），直到尖錐推出並擊破玻璃為止。另外須注意的是，Resqme的逃生工具只能擊碎鋼化玻璃（tempered glass），而不能擊碎屬於夾層玻璃（laminated glass）的擋風玻璃。事實上，該工具對夾層玻璃完全發揮不了作用，所以購買前最好先瞭解一下車輛的玻璃類型。但在適用的車窗類型上，該品牌稱，Resqme逃生工具可以在翻車、電力系統故障、汽車起火、水淹或汽車沈沒等事故時派上用場。

在Resqme逃生工具的另一側，還附有一項同樣重要的救命工具：藏在彎曲保護套下的不鏽鋼刀片，在緊急情況下可以快速、輕鬆地切斷安全帶，以掙脫束縛、脫離險境。刀片位於裝置內側，且上面有個保護套，可防止誤傷事件發生。