搭遊輪 何時票價最便宜？

Image by DocLawson from Pixabay

遊輪之旅想找到最便宜的價格，時機很重要。「今日美國報」（USA Today）旅遊記者迪勒（Nathan Diller）指出，與其他旅遊方式一樣，在某些時間，遊客可以發現特別優惠的票價，而在其他時間則很難撿到便宜。

Live Well, Travel Often旅行社創辦人兼體驗長葛拉札（Stephanie Goldberg-Glazer）表示，計畫搭遊輪出遊者可以在孩子們上學的時候找到一些優惠行程，此時可避開主要的節假日，例如新年後一周的遊輪價格可能是節假日期間的一半，而且有更多艙位可供選擇。假期間的行程通常很快會被預訂一空，但避開這些時段，往往有更多空位可供選擇。

葛拉札說，要記住的是，一些行程的目的地有季節性，會減少撿到便宜的機會；例如阿拉斯加的遊輪季節是從5月到9月，而加勒比海的遊輪季節則是從11月到4月。

此外，遊輪公司為調度船隻，會在季節轉換時將遊輪從全球某個地點移往另一處，旅客可以在這些移航（換季）遊輪上取得優惠價格。這些航程通常發生在春季和秋季，旅客可以在郵輪公司網站上尋找標誌有「移航」（repositioning cruises）字樣的航程。

葛拉札說，計畫搭遊輪的旅客還可以在年初透過旅行社找到大把優惠，時間點通常是從1月到3月。不過，最佳預訂時間還是取決於每個人計畫出遊的時間，葛拉札建議盡可能提早預訂；她認為，從現實面來看，如果能提前在一年或更早的時間預訂，並且不會更改時間，那就再完美也不過了。

同時，葛拉札也提醒預訂了「不能退還訂金」（nonrefundable deposits）遊輪的旅客，一旦不得不改變計畫時，可能會損失訂金，最好確認預訂的行程是否真的能夠成行；當然，預訂「可退還訂金」遊輪的旅客則不會有任何損失。