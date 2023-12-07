帶兩童搭機 老媽手忙腳亂老爸不動如山 影片爆紅

佛州迪士尼世界。美聯社

影音平台Instagram上最近有一段影片爆紅。年輕媽媽瑪莉亞．羅勃茲（Maria Roberts）帶著兩個年幼孩子擠在客機經濟艙的狹小座位上，一下子幫兒子拿故事書、一下子幫女兒收玩具，手忙腳亂，畫面上打出一行字幕：「我和家人在班機上」；接著畫面一轉，一名男子坐在走道另一側，頭戴耳機，眼睛盯著螢幕，摺疊桌上還有一杯飲料，好整以暇，字幕顯示：「我老公」。

貼文還附上一小段說明，「先生總是說，『我願意跟妳交換，但孩子就是不願和我坐一起啊。』」

這段影片自從11月13日貼出之後，短短不到三個星期就吸引了超過16萬名網友按讚，還有許多人留言表示感同身受，也有不少人批評她老公未免太不體貼了。

羅勃茲最近接受美國廣播公司「早安美國」(Good Morning America)節目專訪，透露影片背後真相，並替老公說了公道話。

「這短影片是我們設計好擺拍的，目的是希望藉由我們家的經驗引起其他媽媽們的共鳴。」羅勃茲說，「我們故意用幽默方式呈現，讓類似處境的媽媽們會心一笑，好明白原來大家都會遇到這些狀況。」整段影片是羅勃茲夫婦互相拍攝對方的鏡頭，再剪輯而成。

羅勃茲並且指出，畫面並未呈現先生在整趟旅行中所做的貢獻：訂機票、叫車、機場報到、行李掛艙， 幾乎都是他一手包辦。「要營造一段順利的旅程，就必須各自處理擅長的項目，而不是什麼事情都一半你做，一半我做。」她承認兩個小孩在飛機上的確比較黏媽媽，但當爸爸的就坐在走道另一側，準備隨時支援。

羅勃茲的Instagram帳號裡，貼出許多一家人共同出遊的影片和照片；這個來自新澤西 的年輕家庭，足跡涵蓋了迪士尼 世界、邁阿密和美屬維京群島。她強調不要因為怕麻煩或不好意思，而犧牲了全家共同旅行的機會。「即使你的孩子在飛機上一直哭，大部分的人都會同情你，」羅勃茲說，「千萬別因此阻止你和孩子們一起搭飛機。」