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愛一個人旅行？三防身用品增加安全

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Jan Vašek from Pixabay
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疫情之後，一個人旅行（獨旅）的趨勢正持續增長。旅遊與休閒（Travel+Leisure）雜誌記者張瑞秋（Rachel Chang）指出，只有在獨自旅行時才能體驗到一種自由：每一個發現、每一次意外的探險都完全屬於自己；但是，獨自探索世界有時也會伴隨一些煩惱。

瑞秋表示，她多數時間都是一個人旅行，因此也遇過些危險的事，例如在摩洛哥被拉進一輛目的地不明的汽車內、在開普敦被陌生人跟蹤。她說，幸運的是，每一次她都能感受到來自陌生人的善意、化險為夷；但這些旅途中的小插曲也讓她收集了大量「以防萬一」的獨旅必備品，為任何情況做好十二萬分準備。以下是其中三種她隨身必備的物品：

1. She's Birdie個人安全警報器

瑞秋說，無論她是在夜晚獨行，或是白天探索新城市，她的包包裡永遠少不了一個簡單、有效的個人安全警報器。市面上有幾個不錯的品牌，但「旅行與休閒」的編輯們推薦這款最暢銷的She's Birdie個人安全警報器。在緊急情況下，只需快速、牢牢地拉動頂部別針狀拉環，就會觸動警報器；除了發出警報聲，還有個頻閃控制的閃光燈，可嚇退攻擊者。這款產品目前在各網站有折扣不等的優惠，是每個獨旅者必備的實用小物。

2. Rishon可攜式門鎖

獨自旅行時要睡個安穩的好覺是個挑戰，瑞秋指出，有了這款暢銷的Rishon可攜式門鎖，就能輕鬆撫平不安全感。這款旅行時方便攜帶的門鎖可以直接插入任何旅館房間或度假屋鉸鏈門的縫隙中，花幾秒鐘就能提供額外的安全保護。一位消費者稱讚它非常好用，讓她感覺安全多了。此外，瑞秋也推薦另一款Sabre生產、經聯邦運輸安全局（TSA）認證的可攜式門鎖。

3. Sabre胡椒噴霧器

身為亞裔的瑞秋指出，自從近年來仇亞情緒高漲，她在紐約市行走時會在包裡、甚至口袋裡放個Sabre胡椒噴霧器，以備不時之需。她說，幸好她還沒有使用過它，但已看過使用說明影片並經測試；現在每當她獨自外出時便可放心，一旦情況不妙，在保護自身安全時，還能嚇退歹徒。瑞秋也提醒，各州對使用胡椒噴霧的規範不同，一定要弄清楚所在州的法規，並牢記TSA規定搭飛機時，只能將它放在托運行李中。

亞裔 疫情 紐約市

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