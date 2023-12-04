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旅館和城市賺翻 「泰勒絲效應」震撼旅遊業

編譯周靜芝 / 即時報導
過去十年，流行音樂小天后泰勒絲（Taylor Swift）對音樂與娛樂產業帶來革命性的影響。路透
過去十年，流行音樂小天后泰勒絲（Taylor Swift）對音樂與娛樂產業帶來革命性的影響。路透

CNN報導，過去十年，流行音樂小天后泰勒絲（Taylor Swift）對音樂與娛樂產業帶來革命性的影響。不僅如此，目前正在南美進行大型「時代」巡迴演唱會（The Eras Tour）的巨星，她的這場史上票房最高的跨洲盛會，也正大幅改寫了旅遊業生態。

由於歌迷大量湧入，巡迴演唱會所到城市的旅館紛紛打破住房紀錄，甚至帶動住宿價上漲；許多旅館更打著泰勒絲名號，推出各種促銷、活動，期望吸引更多粉絲。拉美航空（LATAM Airlines）在最近一場演唱會延期後免除了旅客的機票改期費用；紐西蘭航空在泰勒絲斯演出前後增加了2000個機位，並巧妙地將一些航班命名為NZ1989，向她的第五張專輯致敬。泰勒絲對演出的城市帶來了巨大經濟效益，加拿大總理杜魯道等領導人甚至在她的社群帳號留言，希望泰勒絲到他們的國家舉辦演唱會。

從較為個人的層面來說，泰勒絲的大批忠實歌迷「霉粉」（Swifties）正以新的方式前往新的地方，以獲得所謂「一生難得一次」的機會，在舞台上親睹小天后風采。

泰勒絲「時代」巡演對旅遊業產生的效應極其驚人，美國某些城市的經濟效益甚至超過一些小國的國內生產毛額（GDP）。一個經常被引用的統計數字是，泰勒絲的「時代」巡演在全美的總消費額高達50億；而美國旅遊協會（U.S. Travel Association）則稱，「泰勒絲經濟」更準確的數字應是100億或更多。

此外，提供全球旅遊業數據與分析的STR稱，泰勒絲今年夏天在全美的演出為旅館業帶來2.08億元收入，並指出這個數字只是保守估計，因為它只計算了泰勒絲的53場演唱會之夜，而沒有計入歌迷延長停留的時間與其他因素。

據匹茲堡旅遊局公布的消息，泰勒絲6月16、17日在當地的演唱會帶動了4600萬美元的直接消費，其中83%的歌迷來自匹茲堡以外地區。同時，匹茲堡的旅館入住率平均達到95%，這是自新冠疫情以來的最高紀錄，也是有史以來周末住房率的第二高紀錄。

泰勒絲 疫情 加拿大

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