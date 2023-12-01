冬季旅遊最多人想去哪兒？ Tripadvisor說是這個漁村

圖為多明尼加共和國的拉斯加勒拉斯(Las Galeras)海灘景色。Image by Eve from Pixabay

根據本周發布的Tripadvisor冬季旅行指數(Winter Travel Index)，有58%的美國人表示，他們計劃在即將來臨的冬季出門旅遊；雖然有高達91%的受訪者表示，會在此時出遊是有特定原因，像是冬季節日、滑雪和文化假期等，但也有少數人計畫前往遠一點的地方，享受屬於自己的單獨時光。Tripadvisor指出，最多人想去的熱門目的地是位在多明尼加共和國(Dominican Republic)的拉斯加勒拉斯(Las Galeras)。

這個加勒比海國家的偏遠漁村，因其崎嶇的風景、嘆為觀止的白色沙灘、宛如水晶般透明乾淨的大海，以及騎馬和搭乘全地形車穿越森林等奇妙路上冒險而聞名並飽受喜愛。

搜尋第二多的目的地，是馬爾地夫(Maldives)法斯門德胡島(Fasmendhoo)，反映出民眾對來一場熱帶假期的渴望；排名第三的渡假勝地則為香港 (Hong Kong)，排名第四的則是美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)的小鎮弗雷德里克斯德(Frederiksted)。

擠進第五名的則是在「旅遊與休閒」(Travel + Leisure)雜誌內部大受歡迎的埃拉杜拉(Herradura)，位在獲選為「2024年最佳旅遊目的地」的哥斯大黎加(Costa Rica)。

Tripadvisor 資深研究分析師愛麗絲．瓊(Alice Jong)在聲明表示：「這個季節，我們見到美國人更有意願與信心展開長途旅遊；約一半的人計畫冬天要多旅遊，且可能會進行五夜以上的長途旅行；隨著對新冠肺炎 的擔憂已經緩減到普通的水平，價格和天氣成了會讓民眾對是否要去旅行猶豫不決的主因；最重要的是，有73%的受訪者認為，旅行對他們來說非常重要，並會在本季和2024年優先考慮出門旅遊。」