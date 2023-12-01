我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院首位女性大法官歐康納去世 享壽93歲

多州華人無證種大麻激增 遭爆中國黑幫經營

冬季旅遊最多人想去哪兒？ Tripadvisor說是這個漁村

編譯尤寶琪／即時報導
圖為多明尼加共和國的拉斯加勒拉斯(Las Galeras)海灘景色。Image by Eve from Pixabay
圖為多明尼加共和國的拉斯加勒拉斯(Las Galeras)海灘景色。Image by Eve from Pixabay

根據本周發布的Tripadvisor冬季旅行指數(Winter Travel Index)，有58%的美國人表示，他們計劃在即將來臨的冬季出門旅遊；雖然有高達91%的受訪者表示，會在此時出遊是有特定原因，像是冬季節日、滑雪和文化假期等，但也有少數人計畫前往遠一點的地方，享受屬於自己的單獨時光。Tripadvisor指出，最多人想去的熱門目的地是位在多明尼加共和國(Dominican Republic)的拉斯加勒拉斯(Las Galeras)。

這個加勒比海國家的偏遠漁村，因其崎嶇的風景、嘆為觀止的白色沙灘、宛如水晶般透明乾淨的大海，以及騎馬和搭乘全地形車穿越森林等奇妙路上冒險而聞名並飽受喜愛。

搜尋第二多的目的地，是馬爾地夫(Maldives)法斯門德胡島(Fasmendhoo)，反映出民眾對來一場熱帶假期的渴望；排名第三的渡假勝地則為香港(Hong Kong)，排名第四的則是美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)的小鎮弗雷德里克斯德(Frederiksted)。

擠進第五名的則是在「旅遊與休閒」(Travel + Leisure)雜誌內部大受歡迎的埃拉杜拉(Herradura)，位在獲選為「2024年最佳旅遊目的地」的哥斯大黎加(Costa Rica)。

Tripadvisor 資深研究分析師愛麗絲．瓊(Alice Jong)在聲明表示：「這個季節，我們見到美國人更有意願與信心展開長途旅遊；約一半的人計畫冬天要多旅遊，且可能會進行五夜以上的長途旅行；隨著對新冠肺炎的擔憂已經緩減到普通的水平，價格和天氣成了會讓民眾對是否要去旅行猶豫不決的主因；最重要的是，有73%的受訪者認為，旅行對他們來說非常重要，並會在本季和2024年優先考慮出門旅遊。」

香港 新冠肺炎

上一則

打擊不斷 他卻成全球最成功投資人之一

下一則

新冠清零三周年 曾繁智畫筆繪出疫情生活

延伸閱讀

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
通膨續降溫 PCE物價僅年增3%

通膨續降溫 PCE物價僅年增3%
續領失業金數 創兩年來新高

續領失業金數 創兩年來新高
突下雨…印度演唱會發生推擠踩踏 4學生喪命60多人受傷

突下雨…印度演唱會發生推擠踩踏 4學生喪命60多人受傷

熱門新聞

今年6月，連鎖餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）宣布將廣受歡迎的「終極無盡蝦」（Ultimate Endless Shrimp）限時促銷活動永久列入菜單時，眾多海鮮愛好者無不歡欣鼓舞。但該餐廳低估了顧客的胃口，此一吃到飽活動恐將成為「紅龍蝦」今年預估虧損2,000萬元的主因。美聯社

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

2023-11-29 12:52
美國最暢銷的汽車豐田Camry未來將只生產油電混合車款。Camry現在有油電混合版，但新設計的2025年Camry將只提供汽油引擎與電動馬達結合的油電混合款式。路透

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

2023-11-27 12:25
德州一名婦女今年8月間，從佛羅里達州邁阿密港準備搭乘「嘉年華地平線號」郵輪(見圖)時，被查獲一包大麻二酚軟糖，屬於海上違禁品，不但被拒絕登船，甚至遭終身禁搭嘉年華郵輪。(Getty Images)

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

2023-11-30 10:09
喬布斯臨終前，對於未能陪伴兒女感到遺憾。 (Getty Images)

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

2023-11-27 10:45
專家建議，搭機寧可謹慎行事，把登機證印出來，即使手機裡也有行動版的登機證。（Getty Images）

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

2023-11-27 11:18
營養專家建議女性年過50歲，可從飲食下手維護骨骼。(Getty Images)

50歲後護骨 5種食物是好幫手

2023-11-28 09:43

超人氣

更多 >
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
我退休了 何時可停止付稅？

我退休了 何時可停止付稅？
「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元
馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒