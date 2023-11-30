她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

德州一名婦女今年8月間，從佛羅里達州邁阿密港準備搭乘「嘉年華地平線號」郵輪(見圖)時，被查獲一包大麻二酚軟糖，屬於海上違禁品，不但被拒絕登船，甚至遭終身禁搭嘉年華郵輪。(Getty Images)

根據華盛頓郵報報導，德州一名婦女今年8月間，從佛羅里達州邁阿密港(Port of Miami)準備搭乘郵輪 出遊時，在安檢時被查獲一包CBD(大麻 二酚)軟糖，屬於海上違禁品，不但被拒絕登船，甚至被下達終身禁令。

來自達拉斯、42歲護士兼脊椎按摩師梅琳達·范·維德赫森(Melinda Van Veldhuizen)今年8月間和丈夫、兩個兒子，一家四口參加嘉年華地平線號(Carnival Horizon)郵輪之旅，在安檢時，因為X光掃描手提箱內有金屬物(剪指甲刀)，於是安檢人員進一步搜查，發現一包尚未開封的CBD軟糖，目的是用來減緩睡眠障礙。

維德赫森表示，當時經過安檢人員一番盤查，在登船航廈獨自等候約三個半小時後，仍被告知無法登船，丈夫和兩個兒子決定也不登船。

嘉年華郵 輪公司(Carnival Cruise Line)宣稱，因為郵輪行駛期間「凡抵達的所有港口」都禁止攜帶CBD產品，即使是國內部分地區屬於「醫療目的」的合法CBD產品也不例外，強調該公司持續遵守聯邦法律，禁止持有大麻。

郵輪啟航後，維德赫森信用卡還被扣款近700元，她無奈表示：「我遵守規則，連一張罰單也沒收到，真讓我感到莫名其妙。」

而且維德赫森誤踩地雷後，還接到郵輪公司通知信，告知被終身禁止搭乘該公司船隻，連所有預約行程也會被取消。

「嘉年華地平線號」船長魯布拉諾(Rocco Lubrano)寫道：「這項決定是基於您之前行為已違反乘船規定，影響其他乘客安全和體驗，並對本公司造成傷害。」

雖然郵輪公司仍表示願意退回維德赫森個人旅費1665元，但她並不滿意，希望郵輪公司退回一家四口5586元費用，並解除終身禁令。

代表律師史塔賓斯基(Darren Stabinski)證實，已經向郵輪公司求償，若雙方爭議無法「妥善」解決，不排除對郵輪公司提告。