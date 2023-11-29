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體驗節日濃濃風情 4個美國熱鬧聖誕市集

編譯周靜芝 / 即時報導
紐約布萊恩公園的冬季村（Bank of America Winter Village）有170多家位於珠寶盒般小亭子的手工藝品舖，以及1萬7千平方英尺的滑冰場，是大蘋果別緻的節日購物體驗。美聯社
紐約布萊恩公園的冬季村（Bank of America Winter Village）有170多家位於珠寶盒般小亭子的手工藝品舖，以及1萬7千平方英尺的滑冰場，是大蘋果別緻的節日購物體驗。美聯社

起源可能來自中世紀德國的聖誕市集，如今已成為美國傳統的一部分；無論是想體驗送禮、購物樂趣，或是享受與摯愛相聚的溫馨時光，這些假日市集都能重新點燃一種屬於節日氛圍的單純喜悅。以下是旅遊搜尋網站Skyscanner列出美國四個最熱鬧的聖誕市集：

1. 芝加哥聖誕市集

時間：11月17日至12月24日 地點：戴利廣場（Daley Plaza）

芝加哥的聖誕市集（Christkindlmarket）是全美最受歡迎的聖誕市集之一，它在伊利諾州第二大城奧羅拉（Aurora）和鄰近芝加哥的瑞格維爾（Wrigleyville）也增設了兩個場地。從德國紐倫堡的聖誕傳統和市集汲取靈感，遊客可以在這裡找到從手工雕刻的裝飾品到舒適的羊皮拖鞋等一系列正宗德國禮品。

主持節日慶典的不是聖誕老人，而是耶穌小孩（Chriskind），一個頭戴皇冠、身披金色翅膀的仙女。如果遇見她在市集漫步、一群崇拜她的小孩跟在她白色裙擺後面，這並非德國進口、用陶瓷靴子杯盛裝的聖誕紅酒Glühwein的功效，而是此處眾多的神奇體驗之一。

2. 華盛頓特區假日市集

時間：11月17日至12月23日，地點：第七、第九街西北之間的F街

如果有什麼能讓人立即感受到濃厚聖誕氣息，非音樂莫屬。華盛頓特區市中心的假日市集（Downtown Holiday Market）擁有一流的音樂表演陣容，讓人立刻沈浸在節日的歡愉氣氛中。

哼著喜愛的聖誕歌曲，逛著一頂頂燈光明亮、擺滿佳餚與繽紛禮物的帳篷，咬一口著名的巧克力吉拿棒（churros），天空中飄著人造雪，沈浸在聖誕節的溫暖氛圍裡。

3. 紐約市冬季村

時間：10月27日至3月3日 地點：布萊恩公園（Bryant Park）

說到花樣繁多與匠心獨具，紐約市的聖誕購物體驗很難有其他地方可以超越。布萊恩公園由美國銀行贊助的冬季村（Bank of America Winter Village）有170多家位於珠寶盒般小亭子的手工藝品舖，以及1萬7千平方英尺的滑冰場，是大蘋果別緻的節日購物體驗。完成禮物採購清單後，不妨前往可以俯瞰整個溜冰場、臨時設立的餐廳The Lodge犒賞自己一杯應景的雞尾酒。

4. 匹茲堡假日市集

時間：11月17日至12月23日 地點：市場廣場（Market Square）

匹茲堡假日市集（Peoples Gas Holiday Market）的閃爍彩燈與聖誕飾品將市區的市場廣場裝點一新，空氣中散發著薑與肉桂的香味，營造出一處具歐洲風格的聖誕市集。阿爾卑斯山區小木屋造型的商店，販售立陶宛蠟燭屋、西班牙陶器、愛爾蘭羊毛衣，以及美味的奧地利果餡捲（strudel）和德國香腸等傳統歐洲美食。

想要順便遊覽周邊地區，可前往海因茲音樂廳庭園（Heinz Hall Court Yard）的假日兒童遊樂自拍花園（Holiday Kidsplay Selfie Garden），在聖誕主題背景下拍攝全家福；或參觀美國鋼鐵大廈（U.S. Steel Tower），欣賞匹茲堡的Creche，這裡是全球唯一獲准複製梵蒂岡耶穌誕生場景（nativity scene）的地方。意猶未盡的話，還可以在PPG Place 的溜冰場上小試身手。

紐約布萊恩公園的冬季村（Bank of America Winter Villa...
紐約布萊恩公園的冬季村（Bank of America Winter Village）有170多家位於珠寶盒般小亭子的手工藝品舖，以及1萬7千平方英尺的滑冰場，是大蘋果別緻的節日購物體驗。路透

德國 芝加哥 紐約市

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