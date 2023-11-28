我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50歲後護骨 5種食物是好幫手

杭特‧拜登：願赴眾院公開聽證會作證

不把臭蟲帶回家 住旅館行李放這裡

編譯周靜芝 / 即時報導
入住旅館時，行李最好不要放在床上或地板上，以免讓臭蟲有可乘之機。（Getty Images）
入住旅館時，行李最好不要放在床上或地板上，以免讓臭蟲有可乘之機。（Getty Images）

信不信由你，入住旅館時，行李最好不要放在床上或放在地板上，甚至不要放在衣櫃裡的行李架上。最聰明的旅行者都知道要把行李箱放在旅館的浴室裡，甚至最好放在浴缸裡。

如此做的背後原因其實很簡單，但也會讓人起雞皮疙瘩，那就是臭蟲。這些小東西會藏在床鋪、沙發和衣服，靠吸食人類血液維生。如果它們出現在旅館房間裡，一旦有機會，就會從床上跳到行李上，並鑽進衣服裡。

美國國家害蟲管理協會（NPMA）的昆蟲學家坎貝爾（Brittany Campbell）表示，旅客在到達目的地後應避免將行李放在軟墊表面和床上，因為臭蟲最常出現在床墊、床架、家具縫隙與軟墊內。

坎貝爾說，浴室是存放行李最安全的地方，可以在徹底檢查旅館房間內是否有臭蟲的同時將行李放在浴缸裡，或在住宿期間把所有物品留在浴室內。

坎貝爾說，從技術上來說，把行李放在行李架上並沒有什麼不對，他指出，這比把它們放在床上或椅子上好多了，但前提是必須先徹底檢查行李架。

坎貝爾說，避免使用中空支柱的行李架，因為臭蟲可以藏身其中。為了加強防範，可以在旅行期間將行李箱放在塑膠垃圾袋中；不使用時，便將塑膠袋扎緊，防止臭蟲進入。

一項調查發現了另一個有趣的事實：68%接受過臭蟲治療的受訪者，在感染臭蟲時曾大約在同一時間入住過旅館或汽車旅館。原因很簡單：臭蟲喜愛旅行。

坎貝爾說，臭蟲是技術老練的搭便車者，因為它們能夠在臨時棲息地生存，例如個人行李或汽車、公車和火車的座位下面。他補充說，即使是類似Airbnb的共享住宿，一進入房間最好立即檢查是否有臭蟲存在。

即使預訂的是五星級度假旅館，第一時間檢查是否有臭蟲，也會讓人更安心，更不用說日後可省去不小的壓力。

上一則

保護眼睛 驗光師絕不用這個產品

下一則

易乾抗臭可用百次 環保擦碗布5萬人說讚

延伸閱讀

北卡女住飯店遭臭蟲咬「雙手布滿紅腫」怒提告 業者賠10萬元

北卡女住飯店遭臭蟲咬「雙手布滿紅腫」怒提告 業者賠10萬元
「地球村旅行者」臭蟲到處跑 學者：旅宿業是受害者

「地球村旅行者」臭蟲到處跑 學者：旅宿業是受害者
臭蟲叮咬 搔抓嚴重破皮 小心引發蜂窩性組織炎

臭蟲叮咬 搔抓嚴重破皮 小心引發蜂窩性組織炎
臭蟲延燒亞洲 新加坡通報激增 吸血量蚊子7倍

臭蟲延燒亞洲 新加坡通報激增 吸血量蚊子7倍

熱門新聞

今年第一季針對國內航空業者的旅客投訴，較去年同期暴增了88%。圖為紐約拉瓜地亞機場的旅客大排長龍。（美聯社）

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

2023-11-22 09:56
哥斯大黎加出名之處，在於擁有沿太平洋與大西洋綿延數英里的美麗海岸線。 （Getty Images）

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

2023-11-20 10:00
美國最暢銷的汽車豐田Camry未來將只生產油電混合車款。Camry現在有油電混合版，但新設計的2025年Camry將只提供汽油引擎與電動馬達結合的油電混合款式。路透

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

2023-11-27 12:25
有專家認為，一旦你可以靠房子賺取收入，例如租金，房子才算是你的資產。(Getty Images)

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

2023-11-21 10:35
綠花椰菜好處多多，還是有助降低血糖的頭號蔬菜。(Getty Images)

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

2023-11-21 11:08
喬布斯臨終前，對於未能陪伴兒女感到遺憾。 (Getty Images)

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

2023-11-27 10:45

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居
「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了