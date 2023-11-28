不把臭蟲帶回家 住旅館行李放這裡

入住旅館時，行李最好不要放在床上或地板上，以免讓臭蟲有可乘之機。（Getty Images）

信不信由你，入住旅館時，行李最好不要放在床上或放在地板上，甚至不要放在衣櫃裡的行李架上。最聰明的旅行者都知道要把行李箱放在旅館的浴室裡，甚至最好放在浴缸裡。

如此做的背後原因其實很簡單，但也會讓人起雞皮疙瘩，那就是臭蟲。這些小東西會藏在床鋪、沙發和衣服，靠吸食人類血液維生。如果它們出現在旅館房間裡，一旦有機會，就會從床上跳到行李上，並鑽進衣服裡。

美國國家害蟲管理協會（NPMA）的昆蟲學家坎貝爾（Brittany Campbell）表示，旅客在到達目的地後應避免將行李放在軟墊表面和床上，因為臭蟲最常出現在床墊、床架、家具縫隙與軟墊內。

坎貝爾說，浴室是存放行李最安全的地方，可以在徹底檢查旅館房間內是否有臭蟲的同時將行李放在浴缸裡，或在住宿期間把所有物品留在浴室內。

坎貝爾說，從技術上來說，把行李放在行李架上並沒有什麼不對，他指出，這比把它們放在床上或椅子上好多了，但前提是必須先徹底檢查行李架。

坎貝爾說，避免使用中空支柱的行李架，因為臭蟲可以藏身其中。為了加強防範，可以在旅行期間將行李箱放在塑膠垃圾袋中；不使用時，便將塑膠袋扎緊，防止臭蟲進入。

一項調查發現了另一個有趣的事實：68%接受過臭蟲治療的受訪者，在感染臭蟲時曾大約在同一時間入住過旅館或汽車旅館。原因很簡單：臭蟲喜愛旅行。

坎貝爾說，臭蟲是技術老練的搭便車者，因為它們能夠在臨時棲息地生存，例如個人行李或汽車、公車和火車的座位下面。他補充說，即使是類似Airbnb的共享住宿，一進入房間最好立即檢查是否有臭蟲存在。

即使預訂的是五星級度假旅館，第一時間檢查是否有臭蟲，也會讓人更安心，更不用說日後可省去不小的壓力。