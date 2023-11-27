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雖然手機有電子版 登機證最好還是打印出來

編譯周靜芝 / 即時報導
專家建議，搭機寧可謹慎行事，把登機證打印出來，即使手機裡也有行動版的登機證。（Getty Images）
專家建議，搭機寧可謹慎行事，把登機證打印出來，即使手機裡也有行動版的登機證。（Getty Images）

搭機旅行充滿了各種兩極化的選擇與決定，其中包括是否要將登機證打印出來，還是用手機或平板電腦下載的電子登機證。該使用哪種類型的登機證，答案可能比多數人想像的要複雜得多。

旅遊與休閒（Travel+Leisure）雜誌建議，搭機寧可謹慎行事，把登機證打印出來，即使已經上網辦好登機手續，手機裡也有行動版的登機證。

有22年工作經驗的前空姐佛格薇爾（Sue Fogwell）說，她更喜歡紙本登機證，因為這樣更方便、也省麻煩。她說，她不喜歡凡事都要依賴她的iPhone，有幾次不是手機用到快沒電，就是登機口位於通訊死角、沒有信號；沒有人願意因為這類技術問題而誤了登機。

旅遊與休閒雜誌強調，在需要轉機時最好將登機證打印出來，因為在轉機耗費的時間越長，手機就越有可能電量不足或完全沒電。如果是國際旅行，還要考慮邊境管制的問題；有時工作人員會要求查看登機證，而出示紙本登機證會比交出整個手機更方便。

不過，打印登機證需要在自助報到機（kiosk）或服務櫃台辦理登機手續（除非搭乘的航空公司允許旅客在家將登機證印出來）。這會增加整個機場流程的時間，如果習慣在最後一刻趕到機場的人，這可能不是個好選擇。

旅遊與休閒雜誌表示，如果已經托運行李，就應該請工作人員順便打印一份登機證，並貼上托運行李的收據；如果使用電子登機證，就必須把收據另外保存起來。

當然，使用電子登機證並沒有什麼不好，有時可能更有效率。例如若你搭乘短程客機、沒有托運行李、手機電量充足，那麼用電子登機證即可。

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