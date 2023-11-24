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美國人旅遊嚮往島嶼風情 今年搜尋最多是這個島

編譯周靜芝 / 即時報導
圖為大開曼島受歡迎的七英里海灘。Photo by Marc Babin on Unsplash
圖為大開曼島受歡迎的七英里海灘。Photo by Marc Babin on Unsplash

今年的假期中，美國人似乎想尋找一些不同的體驗。亞洲和歐洲都被淘汰了；相反地，美國人正在尋找白色沙灘、熱帶氣候以及離家較近的「低壓力」假期。

比價搜尋網站Skyscanner調查了使用者一年來的旅遊搜尋，結果顯示，十大熱門目的地中有六個是度假島嶼，其中開曼群島（Cayman islands）名列榜首。

與前一年同期相比，開曼群島獨佔鰲頭，搜尋量增加了483%。開曼群島三個主要島嶼位於古巴南部的加勒比海上，西鄰墨西哥尤卡坦半島（Yucatan Peninsula）、東近牙買加。

從邁阿密搭機前往僅需一小時，從亞特蘭大、波士頓、芝加哥、達拉斯、紐約和丹佛等美國主要城市均有直飛航班。英語是開曼群島官方語言，美元和當地流通貨幣開曼元一樣均可被接受。

開曼群島的三個主要島嶼包括大開曼島（Grand Cayman）、開曼布拉克島（Cayman Brac）和小開曼島（Little Cayman）。大開曼島以豪華度假村及受歡迎的七英里海灘而聞名，開曼布拉克島以深海垂釣為特色，小開曼島則被視為潛水聖地。

Skyscanner的報告指出，美國旅客明顯渴望島嶼風情，尤其是加勒比海的熱帶氣候和白色沙灘。那麼，在到達這些度假勝地後美國人都做些什麼呢？Skyscanner稱，歷史之旅和品嘗當地美食是最受歡迎的度假活動，該網站高達45%使用者在選擇目的地時會考量美食、景點和天氣等因素。

圖為2名遊客走在大開曼島的七英里海灘上。美聯社
圖為2名遊客走在大開曼島的七英里海灘上。美聯社

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