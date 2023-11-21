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逾四成班機延誤 年底節日旅遊這家機場最糟

編譯周靜芝 / 即時報導
報告指出，芝加哥中途國際機場是去年底全國假日出行最糟糕的機場。圖為去年中途機場旅客由於班機取消，準備取回行李。(Getty Images)
報告指出，芝加哥中途國際機場是去年底全國假日出行最糟糕的機場。圖為去年中途機場旅客由於班機取消，準備取回行李。(Getty Images)

在年底節假日期間，有些機場的航班延誤率普遍較高，計畫出門旅遊的民眾最好有心理準備。線上博弈平台aGamble.com近日發布的一份報告指出，從2022年11月18日至2023年1月4日的航班資料來看，芝加哥中途國際機場（Midway International Airport）是去年底全國假日出行最糟糕的機場。

這座比歐海爾（O’Hare）機場規模較小、更靠近芝加哥市中心的機場，在11月中旬至1月期間總共有1138次航班延誤及2022次航班取消，佔同一期間起飛航班總數的42.9%。

佛羅里達州的奧蘭多國際機場（Orlando International Airport）的紀錄也不遑多讓，航班延誤879次、航班取消5222次。由於奧蘭多國際機場比中途國際機場運量更繁忙，這些數字佔所有起飛航班的42%。

進入前五名的其他機場包括佛羅里達州的勞德岱堡-好萊塢（Fort Lauderdale-Hollywood）國際機場、德州休斯頓的威廉·佩特斯·霍比（William P. Hobby）機場和達拉斯的愛田（Love Field）機場。總體來說，大城市的二級機場在航班取消和延誤上表現更差，雖然去年的糟糕情況不一定會在2023年的假期重演。

拉斯維加斯麥卡倫（Harry Reid）國際機場、巴爾的摩/華盛頓瑟古德·馬歇爾（Thurgood Marshall）國際機場和佛羅里達州的坦帕國際機場是進入前十名的幾座大型機場。在坦帕（Tampa）國際機場，分別有493 次與2224次航班延誤和取消紀錄。與航班取消相比，航班延誤較不常見，因為任何長時間的延誤通常都會導致最終取消航班。

在其他報告中，新澤西州紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）在航班延誤上的得分往往極低，但這項研究卻將它排在中間位置；3866次航班延誤和477次航班取消，佔所有假日航班的32.9%，名列榜上第25位。

佛羅里達州 芝加哥 新澤西州

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