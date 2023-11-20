明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

哥斯大黎加出名之處，在於擁有沿太平洋與大西洋綿延數英里的美麗海岸線。 （Getty Images）

地處中美洲的哥斯大黎加(Costa Rica)以境內美麗的海岸線與豐富的飲食文化，被旅遊雜誌「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）評為2024年最佳旅遊景點，成為第九個獲得該項殊榮的觀光 勝地。

「旅遊與休閒」作家羅哈斯(Ronny Rojas)指出，哥斯大黎加憑藉著迷人的自然風光、豐富的歷史與充滿活力的美食文化，榮登這次最佳旅遊景點榜首。

首先，哥斯大黎加出名之處在於擁有沿太平洋與大西洋綿延數英里的美麗海岸線。根據哥斯大黎加大使館 的資料指出，儘管該國面積相對較小，卻是生物多樣性的熱點，擁有全球將近6%的物種。哥斯大黎加重視其自然美景，該國有四分之一的土地已被保留為國家公園。近年來，該國更成為全球生態旅遊與永續旅遊的領頭羊。

另外，該國水域相當適合多種活動，例如浮潛(snorkeling)、潛水與游泳。不過，根據Surf Atlas網站表示，該國最受衝浪客歡迎的是其令人驚艷的各式浪潮。如果喜歡往內陸走，哥斯大黎加可以從事的活動也相當多元，包括健行、觀光與走空中飛索(zip lining)，遊客也可以在當地眾多博物館 之一探索它令人驚嘆的文化與歷史資源。

最後上場的就是美食。哥斯大黎加擁有令人難以忘懷的非洲加勒比和拉丁美洲混搭美食，其美味讓一位「旅遊與休閒」女作家在吃過後連連說道，「我的靈魂都被滋潤了。」

由於哥斯大黎加擁有熱帶氣候，全年氣候都非常宜人且溫度相對暖和。依照遊客想從事的活動，選擇特定月份前往最適宜。例如根據Surf Today網站指出，有意前往哥斯大黎加衝浪的人，最佳造訪時間是5月及9月。「旅遊與休閒」雜誌建議，如果喜歡在乾旱季前往哥斯大黎加，陽光充足不多雨，遊客可以在12月到4月間前往，不過，那時候也是遊客最多的時段，所以如果想避開人潮而且不介意下雨，可以選擇5月至11月間再前往哥斯大黎加。