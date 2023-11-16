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住旅館 這2種備品最多人帶走…房務人員曝真心話

聯合新聞網／ 即時報導
示意圖。（取材自ingimage）
示意圖。（取材自ingimage）

相信多數人都有住過飯店、旅館的經驗，住宿時都可以發現房間裡有不少備品，例如梳子、刮鬍刀、咖啡包、茶包、拋棄式拖鞋等等物品，有網友就在臉書「爆廢1公社」發文，問如果大家去住宿，「飯店的備品你會帶走什麼？」貼文一出引起熱烈討論。

許多鄉民透露自己會拿的東西，「一次性備品全拿」、「全部帶走，因為這是錢買的」、「能帶的都帶走」、「有用到就會帶走，不然帶走也是放在家裡當垃圾」、「一次性的帶走…這是自己用錢消費的消耗品」、「飯店的東西一律不帶，以免困擾」、「零食飲料能吃的都帶，棉花棒、浴帽（染髮的時候很好用）、沐浴用品（不過通常都是不夠用居多，還會自己另外帶），保險套、鯊魚夾、扁梳不拿，用不到」。

最多人選擇帶走牙刷和礦泉水，「牙刷、洗髮沐浴乳」、「牙刷、刮鬍刀必拿」、「牙刷組、水，當家中備品，習慣用自己帶的用品」、「牙刷、帶走喝過的水就好，回家可以用」、「水而已」、「水和茶包，其他沒在用的不會拿」、「水、咖啡包、茶包」、「不帶，頂多帶一瓶水而已，增加行李空間、重量，拿回家也幾乎用不到」、「一定會拿礦泉水車上喝」。

有熟悉飯店作業或者當過房務人員的網友解釋，「客房服務人員很希望耗材品全帶走，她在清潔後陳設備品時才能一致性不會漏掉哪些東西或重覆（況且被遺留下的備品還得需經過檢查無破損…麻煩啦）」、「能拿走的全拿走。曾經當過房務員，極度希望客人把那些一次性備品都拿走，毛巾都使用過，這樣不用特別去記要補哪些、不用補哪些」、「就算不帶走也是會被丟掉，更浪費。飯店規定房務整理時都要把原先的備品全部汰換掉哦，即使是全新未拆封的、客人沒使用的，一樣不能放著留給下一個客人，一次性備品全都要丟掉換新的」。

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