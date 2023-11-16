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帶上機超方便 這款旅行電腦背包9萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Matein多功能背包是亞馬遜「電腦背包」類別中最暢銷的商品。（亞馬遜網站）
Matein多功能背包是亞馬遜「電腦背包」類別中最暢銷的商品。（亞馬遜網站）

一個理想的可隨身攜帶背包，能讓旅客在趕飛機時空出雙手、省去拖著行李的麻煩。市面上雖然有許多不錯的背包，但幾乎沒有一款的CP值像Matein旅行電腦背包（Travel Laptop Backpack）這麼高，現在亞馬遜網站上更可享75折優惠，售價僅30元。

Matein多功能背包是亞馬遜「電腦背包」類別中最暢銷的商品，也是「旅行與休閒」雜誌編輯測試過的所有款式中，最經濟實惠的隨身背包。僅在上個月便售出1萬多個，獲得9萬多名消費者給予4.7星好評。

這款背包的尺寸為12英吋 x 18 英吋 x 7.8 英吋，符合多數航空公司所規定的個人隨身物品。背包外表由聚酯纖維製成，一般認為這種材料足夠結實，可以禁得起旅行中的嚴格考驗。有了加墊肩帶和行李束帶，有時可將它穩固地疊放在行李箱上，讓肩膀卸下負擔、身體感覺更輕鬆。

Matein電腦背包有三個主要隔層，其中最大的隔層可放置輕便衣物、書本與盥洗用品；一個筆記電腦隔層配有襯墊，可保護電腦安全；前方的隔層設有多個口袋，可放置筆、卡片、充電線等小物。背包的兩側還有兩個小的網袋，可放置水瓶或雨傘等。

更貼心的是，最前端的另一個拉鍊小袋和一個隱藏式後袋是放置登機牌、護照與手機等物品的好地方。一個設置在背包上的USB，則是方便在旅途中隨時為電子設備充電。

一位消費者留言說，這款背包才真正配得上五星評價，這也讓他對過去給出的其他五星評價產生質疑。他說，拉鍊品質和分布合理的存儲空間是這款背包的最大亮點，可以說是提高了他對背包的期望與標準。

一位用了這款背包4年的網友說，考量它的價格與受磨損的情況，他絕對沒想到它能用這麼久，下一次他會毫不猶豫地再買一個。另一位消費者則稱Matein的背包是他們迪士尼之旅的「完美隨身包」。

亞馬遜 迪士尼

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