占據扶手、脫鞋、咳不停…這幾種搭機行為令人討厭

調查顯示，在飛機上脫鞋是困擾飛機乘客的行為之一。(Getty Images)

數據情報公司 Morning Consult2日發表的報告中調查了飛機上的12種行為，報告指出，最惡劣的是侵犯他人空間，無論是占據扶手、腿部空間，還是越過分隔乘客座位的無形界線。在調查中，約有77%的人表示對此感到「困擾」，51%的人表示「非常困擾」。

根據這份對2200多名美國人的調查，排在第二位的是剪指甲或脫鞋等不衛生行為。然而，並不是所有人都認為在飛機上不該脫鞋，在線上市調公司YouGov於4月發布的一項調查顯示，只有不到一半的亞洲人(49%)和略高於三分之一的阿拉伯聯合大公國人(38%)不能接受這種行為。

明顯生病卻仍搭機的乘客排名第三，因為新冠病毒與其他傳染性疾病會在飛行結束後一段時間持續影響其他乘客。排在前五名的令人惱火行為還有不戴耳機聽音樂或觀看影片，其次是酒醉。

此外，超過三分之二(67%)的美國旅客對試圖搶先下機的人感到不悅，而那些在登機時擋住走道的人也受到同樣的惡評(66%)。

62%的美國旅客表示，在白天非長途的航班上，對某些乘客將椅背放倒感到惱火，儘管這項行為在名單上只排第九位。

而曾經是飛行途中最讓人受不了的嬰兒嚎啕哭聲，則排第十。報告指出，如果父母極力安撫哭鬧的嬰兒和調皮的孩子，大多數乘客都會原諒他們。

這份調查也顯示，乘客被惹惱的程度與年齡有關，嬰兒潮世代普遍高於其他年齡層。年齡介於11歲到26歲的Z世代，最不會對其他乘客行為感到惱怒。