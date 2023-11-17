航空業復甦帶來壓力 FAA：航管人員短缺成安全隱患

聯邦航空管理局委外製作的調查報告指出，美國航管系統人員短缺、技術過時、資金不足日益嚴重，威脅到安全。圖為維吉尼亞州杜勒斯國際機場航管員監控飛機起降。(美聯社)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration, FAA)15日公布委外進行的調查報告，顯示美國空中交通管制系統人員短缺、技術過時和長期資金不足等問題日益嚴重；報告雖未表明美國空中交通不安全，但包括美國前政府航空專業人員及產業領導人在內的作者表示，FAA的問題威脅到安全。

FAA今年稍早委外研究並編寫「國家空域系統安全審查小組報告 (The National Airspace System Safety Review Team report)，檢視過去一年美國機場發生一系列險境後暴露的安全問題。

隨著疫情 紓緩，航空交通迅速復甦，有時為空中交通和航空公司員工帶來壓力，引發安全疑慮；下週感恩節空中交通繁忙，航空旅行系統將再受考驗。

這份報告指出，航管人員短缺導致航班嚴重延誤，因可能需要重新調整航班並拉大班次間距，增加溝通失誤的機會。報告稱，所發現的問題導致安全受威脅，須緊急解決。

此外，航管人員短缺也導致FAA管理飛行員、空中相撞等環節的內部系統難以順利運作。

設備及設施老化也帶來風險；今年稍早FAA技術過時造成故障、導致全美航班被迫在911恐怖襲擊事件以來首次停飛。