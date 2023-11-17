航空業復甦帶來壓力 FAA：航管人員短缺成安全隱患
聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration, FAA)15日公布委外進行的調查報告，顯示美國空中交通管制系統人員短缺、技術過時和長期資金不足等問題日益嚴重；報告雖未表明美國空中交通不安全，但包括美國前政府航空專業人員及產業領導人在內的作者表示，FAA的問題威脅到安全。
FAA今年稍早委外研究並編寫「國家空域系統安全審查小組報告 (The National Airspace System Safety Review Team report)，檢視過去一年美國機場發生一系列險境後暴露的安全問題。
隨著疫情紓緩，航空交通迅速復甦，有時為空中交通和航空公司員工帶來壓力，引發安全疑慮；下週感恩節空中交通繁忙，航空旅行系統將再受考驗。
這份報告指出，航管人員短缺導致航班嚴重延誤，因可能需要重新調整航班並拉大班次間距，增加溝通失誤的機會。報告稱，所發現的問題導致安全受威脅，須緊急解決。
此外，航管人員短缺也導致FAA管理飛行員、空中相撞等環節的內部系統難以順利運作。
設備及設施老化也帶來風險；今年稍早FAA技術過時造成故障、導致全美航班被迫在911恐怖襲擊事件以來首次停飛。
這份52頁的報告提出各種建議，包括讓FAA不受政府關閉影響，以免降低空中交通管制員培訓和人員配備。
上一則
住旅館 這2種備品最多人帶走…房務人員曝真心話
下一則
FB留言