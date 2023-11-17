WSJ：全美50機場排名 鳳凰城天港機場最佳
華爾街日報15日公布全美50個最繁忙機場的「2023年美國機場排名」(U.S. Airport Rankings)，鳳凰城天港國際機場(Phoenix Sky Harbor International Airport)再度登上榜首；明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis-St. Paul International Airport)排名第二，洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport)位居第三。
表現最差的大型機場是新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，以及紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)，第三差的機場是德州達拉斯-福和市國際機場(Dallas/Fort Worth International Airport)，在可靠性方面被拖累。
這項評比是根據可靠、價值與便利等指標評估全美50個最繁忙的機場，評估以30個因素為基礎，涵蓋買票到抵達最終目的地的整個過程，使用市府機構的數據、Dynata的調查等其他來源；排名以符合航班準時、等待時間短、旅客最愛便利設施等條件的機場為重點，並根據機場能容納的乘客數量分為大型與中型類別。
加州的諾曼·峰田聖荷西國際機場(San Jose Mineta International Airport)是中型機場的冠軍，獲得71.2分；聖安東尼奧國際機場 (San Antonio International Airport)排名第二，獲得70.4分；去年冠軍沙加緬度國際機場(Sacramento International Airport)今年下滑至第三名，獲得70分。
鳳凰城天港國際機場曾於2019年獲得冠軍，之後因新冠疫情取消評比活動。
鳳凰城天港國際機場在滿分100分中獲得63.4分；沒有機場擁有完美或接近完美的分數。
天港國際機場除了可靠性高，在花費方面，如機票票價、前往市中心的Uber費用，以及行李領取處、租車設施等便利設施方面均表現出色。
在所有大型機場中，天港國際機場取消的航班最少，延誤時間比大多數機場短，在停機坪等待起飛或抵達登機口的時間也短許多。
上一則
FB留言