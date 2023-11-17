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WSJ：全美50機場排名 鳳凰城天港機場最佳

編譯徐薏茹／綜合報導
鳳凰城天港國際機場再度登上華爾街日報評選為表現最佳的大型機場。(Getty Images)
鳳凰城天港國際機場再度登上華爾街日報評選為表現最佳的大型機場。(Getty Images)

華爾街日報15日公布全美50個最繁忙機場的「2023年美國機場排名」(U.S. Airport Rankings)，鳳凰城天港國際機場(Phoenix Sky Harbor International Airport)再度登上榜首；明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis-St. Paul International Airport)排名第二，洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport)位居第三。

新澤西州紐瓦克自由國際機場是華爾街日報評選表現最差的大型機場。(Getty Im...
新澤西州紐瓦克自由國際機場是華爾街日報評選表現最差的大型機場。(Getty Images)

紐約的甘迺迪國際機場緊隨新澤西州自由國際機場，是表現第二差的大型機場。(美聯社)
紐約的甘迺迪國際機場緊隨新澤西州自由國際機場，是表現第二差的大型機場。(美聯社)

表現最差的大型機場是新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，以及紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)，第三差的機場是德州達拉斯-福和市國際機場(Dallas/Fort Worth International Airport)，在可靠性方面被拖累。

這項評比是根據可靠、價值與便利等指標評估全美50個最繁忙的機場，評估以30個因素為基礎，涵蓋買票到抵達最終目的地的整個過程，使用市府機構的數據、Dynata的調查等其他來源；排名以符合航班準時、等待時間短、旅客最愛便利設施等條件的機場為重點，並根據機場能容納的乘客數量分為大型與中型類別。

加州的諾曼·峰田聖荷西國際機場獲評為中型機場冠軍。(美聯社)
加州的諾曼·峰田聖荷西國際機場獲評為中型機場冠軍。(美聯社)

加州的諾曼·峰田聖荷西國際機場(San Jose Mineta International Airport)是中型機場的冠軍，獲得71.2分；聖安東尼奧國際機場 (San Antonio International Airport)排名第二，獲得70.4分；去年冠軍沙加緬度國際機場(Sacramento International Airport)今年下滑至第三名，獲得70分。

鳳凰城天港國際機場曾於2019年獲得冠軍，之後因新冠疫情取消評比活動。

鳳凰城天港國際機場在滿分100分中獲得63.4分；沒有機場擁有完美或接近完美的分數。

天港國際機場除了可靠性高，在花費方面，如機票票價、前往市中心的Uber費用，以及行李領取處、租車設施等便利設施方面均表現出色。

在所有大型機場中，天港國際機場取消的航班最少，延誤時間比大多數機場短，在停機坪等待起飛或抵達登機口的時間也短許多。

新澤西州 洛杉磯國際機場 加州

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