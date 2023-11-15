遊大峽谷別再亂扣「愛之鎖」 有礙觀瞻且危害生態

國家公園局籲民眾遊大峽谷時，不要再扣「愛之鎖」，也勿將鑰匙丟進峽谷裡。(國家公園局照片)

許多夫妻或情侶檔攜手同遊亞利桑那州大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)時，喜歡在防止遊客失足的鐵絲網或柵欄扣上一個鎖頭，然後將鑰匙丟進峽谷裡。許多人認為這麼做可以帶來好運，象徵愛情的堅貞長遠。國家公園局官方臉書 最近貼出一張照片，一名滿臉嚴肅的公園護林員右手握著破壞剪，左手提著一串扣鎖：「愛情的力量很強大，但我們的破壞剪力量更強大。」

在國家公園局的眼中，扣鎖屬於妨礙觀瞻的「垃圾」或「塗鴉」，必須予以清除；但小小的一支鑰匙，卻是危險的生態殺手。

極度瀕危鳥類「加州 神鷲」(California condor)非常容易受到閃亮物體的吸引。當一支支閃亮亮的小鑰匙躺在峽谷底部的淺灘上，對於這些鳥類是莫大的致命吸引力。萬一加州神鷲誤吞了鑰匙，只能開刀取出，否則必死無疑。

國家公園局在臉書貼文中指出，「鷲類是非常好奇的動物，就像人類幼童一樣，當牠們發現新奇事物時會用喙嘴去撥弄，想一探究竟。」因此往往就將異物吞入體內。「鷲類沒辦法消化金屬，大部分的時候也無法自行將這些物體排出體外；萬一誤食太多異物，就會死掉。」

其實，不只是在大峽谷，全球許多著名景點都有遊客扣鎖的行為，令主管單位傷透了腦筋。最著名的例子，就是法國巴黎羅浮宮前面的藝術橋(Pont des Arts)。

這座橋梁於1984年改建完成，但不知哪年哪月橋上出現第一顆「愛之鎖」，接著來自世界各地的情侶就爭相來到這裡，在護欄掛上一顆鎖，然後將鑰匙丟到橋下的塞納河裡，象徵愛情永恆不朽。

愛之鎖愈掛愈多，2014年6月藝術橋終於承載不住這麼多愛情的重量而坍塌，幸好沒有造成傷亡。據有線電視新聞網(CNN)報導，巴黎市政府動手拆除了橋上所有的扣鎖，總數竟多達70萬個，重量相當於20頭大象。

如今修復後的藝術橋，圍欄全部用透明玻璃覆蓋住，預防愛情造成的傷害。