造訪這三個美國城市 讓人感覺置身歐洲

紐奧良的法國區。Image by Simon from Pixabay

出國旅遊所費不貲且須克服時差，但旅遊專家李溫蒂（Wendy Lee）表示，很幸運的，美國人還有另一種選擇 ，只需短途驅車或飛行數小時，就可以在國內體驗另一種文化。她說，每當她想感受不同的異國風情時，以下這幾個城市是她的首選：

1. 索夫昂（Solvang）

李溫蒂說，她幾年前去過丹麥，從此愛上這個國家；但她也承認，那是她最昂貴的旅行之一。因此，當她想要回味一下丹麥風情時，會驅車前往加州 中部的小鎮索夫昂。

索夫昂也被稱為「丹麥村」，Solvang在丹麥語的意思是「陽光之地」。小鎮於1911年由一群丹麥移民所開墾建立，一棟棟丹麥風格的建築有各式博物館 、麵包店、餐廳、商店與品酒室，是消磨一天假期的理想去處。漫步在「丹麥村」的街道上，會看到木瓦屋頂的半木材建築，顏色鮮豔、販售丹麥商品的店家，當然還少不了風車。

李溫蒂表示，她在索夫昂最喜歡做的事就是吃。她會特地來這裡吃遍傳統的丹麥糕點，包括鬆餅球（aebleskiver）、巧克力棉花糖（flodeboller）和糖漿鬆餅（stroopwafel）。如果需要休息一下，可前往安徒生博物館（Hans Christian Andersen Museum）認識更多這位經典童話「醜小鴨」與「國王的新衣」作者。

2. 聖塔芭芭拉（Santa Barbara）

幾年前，李溫蒂和丈夫在西班牙巴塞隆那度過了愉快的一周，他們甚至不想回家。她說，幸好美國有座城市在18世紀末曾被西班牙人佔領，並一直保持著伊比利亞（Iberian）文化。聖塔芭芭拉以西班牙殖民復興建築風格為特色，紅色屋瓦是最容易辨識的特徵。

漫步聖塔芭芭拉州立歷史公園（El Presidio de Santa Barbara State Historic Park），這裡是1782年該城市的起源地，溫蒂建議，接著可前往市區歷史悠久的Presidio社區購物、用餐；如果想品嘗傳統小吃和海鮮，則不能錯過西班牙風味餐廳Loquita。

3. 紐奧良（New Orleans）

渴望走訪一處能勾起對法國回憶的地方，但又喜歡熱鬧派對的人，李溫蒂說，紐奧良絕對是不二之選。而探索這座城市的最佳起點則是傳奇的法國區（French Quarter），在這裡可飽覽紅磚建築與相映成趣的鑄鐵雕花欄杆。

遊客可從法國市場（French Market）展開一天，在那裡吃點東西或購買紀念品；遊覽傑克遜廣場（Jackson Square），參觀紐奧良巫毒博物館（New Orleans Voodoo Museum），在創立於1862年的「世界咖啡館」（Café Du Monde）品嘗法式甜甜圈（beignet）。

入夜後，紐奧良才真正「甦醒」過來，李溫蒂說，膽子大的人可以預約一場靈異之旅，瞭解這座城市的超自然現象（paranormal activity）。但無論做什麼，一定要抽出一點時間到酒吧雲集的法國區聆聽現場演奏的爵士樂 。