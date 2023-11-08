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輕鬆應付年底旅遊熱潮 空服員給九建議

編譯彭尚興／即時報導
旅客走在芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare international airport)第三航廈。美聯社
旅客走在芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare international airport)第三航廈。美聯社

感恩節即將到來，年底的旅遊熱潮很快就會隨之展開。如果這個冬天你有打算搭機出門旅行或回家團聚，不妨參考一下資深空服員的建議。

1. 一日之計在於晨，盡可能搭乘早班機。就機率而言，早班機延誤的可能性最低，即使真的發生誤點情形，所受到漣漪效應的波及也最小。而且正由於一般人都不喜歡早起，早班機的空座位也相對較多。

2. 避開尖峰時段。一周之中，乘客最擁擠的時段是周五傍晚和周一上午，似乎人人都想充分利用周末休假時間；其次是周六上午和周日下午及晚間。所以周二、三、四的班機因為乘客較少，準時起飛的機率較高。 

3. 預留緩衝時間，避免緊湊轉機，盡早到登機門口等候。萬一遇上班機誤點，可能趕不上轉乘航班時，可以請空服員代為連絡地面工作人員，在降落後協助轉機。 

4. 仔細瞭解機票規定。不同票價有不同的限制，尤其是關於更改日期時間或班次，是否准許或涉及加收費用。 

5. 下載航班動態、機場和航空公司手機應用程式，隨時掌握班機動態，以及所搭乘航空公司和起降機場的訊息，必要時可提早因應。 

6.  為確保能與同伴坐在一起，提早報到(check-in)，不然就付錢選位。愈來愈多機場櫃檯採用自助報到，電腦系統都設定將單獨旅客分派到中間座位。如果你是獨自旅行，又不喜歡被左右包夾，多花一點錢選位是值得的，尤其是搭乘長途航班。

7. 考慮托運行李的必要性，仔細打包登機行李。托運行李有很多麻煩，不但花時間，而且也增加行李遺失的風險，更別提超重的加收費用了。資深空服員都建議攜帶隨身行李登機，特別是短天數的行程。打包的時候務必仔細檢查攜帶物品是否違反運輸安全署(TSA)規定，免得在安檢櫃台被耽誤時間。 

8. 記得將手機、平板或筆電事先充好電，並預先下載喜歡的音樂或影片，穿著輕便，可以讓旅程輕鬆愉快。自備零食，帶個空水瓶，通過安檢後可以用機場飲水機裝水。 

9. 保持愉快心情，注意禮貌。記住，空服員是來協助旅客的，請友善以待。

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