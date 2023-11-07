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價值1.3萬元待拍賣藝術品 2遊客從嘉年華郵輪偷走

編譯周靜芝 / 即時報導
兩名遊客被控從嘉年華郵輪上，偷走價值近1.3萬元、正待拍賣的藝術品。（Getty Images）
兩名遊客被控從嘉年華郵輪上，偷走價值近1.3萬元、正待拍賣的藝術品。（Getty Images）

聯邦調查局（FBI）指控兩名遊客從巴爾的摩行駛到百慕達的嘉年華（Carnival）郵輪上，偷走價值近1.3萬元、正待拍賣的藝術品。

嘉年華郵輪公司在官網說明，該郵輪上有「不時更換的藝術品收藏」，並宣揚船上的藝術品拍賣會，邀請遊客喝些香檳、瀏覽藝廊、競拍一件藝術品帶回家作為旅行紀念。

但是，FBI指稱，這兩名遊客涉嫌在一個多月前從嘉年華傳奇號（Carnival Legend）郵輪上將兩件昂貴的藝術品帶回家，既未透過競拍，甚至根本沒有付款。目前，這兩人尚未受到提控。

在10月31日提交給巴爾的摩聯邦法院的法庭文件中，FBI稱，一名在船上工作的藝術品拍賣商在10月1日發現了兩件藝術品遺失，而這一天正是該船結束一周的海上航行返回巴爾的摩的第二天。

其中一件是美國藝術家羅伯特·懷蘭（Robert Wyland）的玻璃雕塑作品「親吻海洋」（Kiss the Sea），描繪的是兩隻海龜。根據法庭文件，這件雕塑約一個小背包大小，價值6200元。另一件不翼而飛的雕塑是美國藝術家馬庫斯·格倫（Marcus Glenn）所創作一件稍小的作品「為愛敲擊琴鍵」（Tappin' the Keys for the Love，暫譯），描繪的是一名彈鋼琴的男子，背景是一顆心，這件作品價值6600元。

據FBI表示，嘉年華保全人員隨後查看了船上監視系統的影片，發現兩天前凌晨2點過後，有兩個人「空手」走進了藝廊，幾分鐘後拿著「與失竊的雕塑外觀一致」的物品走了出來。

經進一步調查確認這兩人是一名卡車公司員工與他的女伴，FBI人員隨後在臉書（Facebook）上發現該男子的資料，並注意到該他最近發布的一張照片，穿著與監視器影片中相同的白色襯衫、深色背心與條紋領帶。

巴爾的摩聯邦檢察官辦公室發言人表示，經聯邦法官批准，FBI隨後搜索了這兩人的住所，並找回了遺失的雕塑品。目前還不清楚他們是否會受到起訴，FBI正在調查可能與盜竊和運送贓物有關的聯邦犯罪。

FBI 雕塑 郵輪

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