價值1.3萬元待拍賣藝術品 2遊客從嘉年華郵輪偷走

兩名遊客被控從嘉年華郵輪上,偷走價值近1.3萬元、正待拍賣的藝術品。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI )指控兩名遊客從巴爾的摩行駛到百慕達的嘉年華(Carnival)郵輪 上,偷走價值近1.3萬元、正待拍賣的藝術品。

嘉年華郵輪公司在官網說明,該郵輪上有「不時更換的藝術品收藏」,並宣揚船上的藝術品拍賣會,邀請遊客喝些香檳、瀏覽藝廊、競拍一件藝術品帶回家作為旅行紀念。

但是,FBI指稱,這兩名遊客涉嫌在一個多月前從嘉年華傳奇號(Carnival Legend)郵輪上將兩件昂貴的藝術品帶回家,既未透過競拍,甚至根本沒有付款。目前,這兩人尚未受到提控。

在10月31日提交給巴爾的摩聯邦法院的法庭文件中,FBI稱,一名在船上工作的藝術品拍賣商在10月1日發現了兩件藝術品遺失,而這一天正是該船結束一周的海上航行返回巴爾的摩的第二天。

其中一件是美國藝術家羅伯特·懷蘭(Robert Wyland)的玻璃雕塑 作品「親吻海洋」(Kiss the Sea),描繪的是兩隻海龜。根據法庭文件,這件雕塑約一個小背包大小,價值6200元。另一件不翼而飛的雕塑是美國藝術家馬庫斯·格倫(Marcus Glenn)所創作一件稍小的作品「為愛敲擊琴鍵」(Tappin' the Keys for the Love,暫譯),描繪的是一名彈鋼琴的男子,背景是一顆心,這件作品價值6600元。

據FBI表示,嘉年華保全人員隨後查看了船上監視系統的影片,發現兩天前凌晨2點過後,有兩個人「空手」走進了藝廊,幾分鐘後拿著「與失竊的雕塑外觀一致」的物品走了出來。

經進一步調查確認這兩人是一名卡車公司員工與他的女伴,FBI人員隨後在臉書(Facebook)上發現該男子的資料,並注意到該他最近發布的一張照片,穿著與監視器影片中相同的白色襯衫、深色背心與條紋領帶。

巴爾的摩聯邦檢察官辦公室發言人表示,經聯邦法官批准,FBI隨後搜索了這兩人的住所,並找回了遺失的雕塑品。目前還不清楚他們是否會受到起訴,FBI正在調查可能與盜竊和運送贓物有關的聯邦犯罪。