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機艙空間寸土寸金 座椅扶手誰可用？

編譯周靜芝 / 即時報導
對於哪位乘客有權使用客機中間座位兩旁的扶手沒有規定，容易引起爭執。(Getty Images)
對於哪位乘客有權使用客機中間座位兩旁的扶手沒有規定，容易引起爭執。(Getty Images)

航空公司為了容納更多乘客不斷縮小座位之間的空間。這種不舒適的空間，引發了更多關於正確飛行禮儀的討論，從什麼是適當地放倒椅背，到誰有權使用一個更小、更有爭議的區域：座椅扶手。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，讓問題更加複雜的是，對於哪位乘客有權使用中間座位兩旁的扶手，目前尚未有正式或明確的規定。航空公司不會在起飛前以書面或安全示範影片來解決這個問題，乘客只能靠彼此協商來共享空間。

結果，毫不意外的是，經常會出現爭奪座椅扶手的情況，原因是每個人對誰有權使用扶手或如何分隔扶手空間都有不同的看法。

線上旅行社及旅遊資訊搜尋網站「客涯」（Kayak）今年夏天針對「航空旅行潛規則」（Unspoken Rules of Air Travel）進行的一項調查發現，扶手基本上是可以先搶先贏的。57%的受訪者表示，中間座位的乘客無權同時使用兩個扶手；就連「客涯」的行銷人員也對機上哪位乘客應把扶手讓給同座乘客無法達成共識。

「客涯」的消費者旅行趨勢專家迪羅雅克（Kayla Deloache）表示，機艙座位中間兩個扶手是否自動屬於坐在中間的人？或是誰先佔到就是誰的？大家意見有些分歧。

消費者新聞網站Elliott Report旅遊專家伊利奧特（Chris Elliott）指出，認為飛機上的任何東西屬於某人是荒謬的想法，這是一個共享空間，包括座椅、前面的空間、旁邊的空間。他說，即使是屬於個人的座位空間，有時也會發現，如果旁邊坐著一個體型龐大的人，就會擠壓到鄰座的空間。伊利奧特表示，在這種情況下，即便某個人無法使用整個座位空間，空服人員對此也是視若無睹；所以，他不會說什麼是屬於誰的，這需要商量。

為了避免發生爭執，有禮貌的乘客可以選擇正面解決問題，直接詢問鄰座的乘客是否介意你使用扶手。伊利奧特說，至少先問一下，而不是理所當然的認為應是你來用扶。

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