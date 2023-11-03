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豪華經濟艙 成長途飛行搶手座位

編譯周靜芝 / 即時報導
在物價高漲的年代，如今飛機上最熱門的艙位不再是最前面的頭等艙或是商務艙。Photo by Its me Pravin on Unsplash
在物價高漲的年代，如今飛機上最熱門的艙位不再是最前面的頭等艙或是商務艙。Photo by Its me Pravin on Unsplash

風水輪流轉，在物價高漲的年代，如今飛機上最熱門的艙位不再是最前面的頭等艙或是商務艙。

華爾街日報報導，豪華經濟艙（premium-economy cabins）不完全是商務艙，也絕對不是經濟艙；在某些航班上，它吸引了願意以經濟艙兩倍價格享受額外舒適服務的旅客。

豪華經濟艙通常有寬敞的座位、可提前登機、可享免費飲料與更好的餐食。航空公司表示，這項產品吸引了收入較高的旅客，尤其是搭乘長途航班的旅客，因為在長途飛行中，商務艙座位的價格可能要貴上數千元。

旅遊顧問兼航空資訊網站IdeaWorksCompany負責人索倫森（Jay Sorensen）表示，他把豪華經濟艙稱為中上層階級的中上級客艙。他說，這些座位對那些與重視預算的雇主一起出差的旅客，以及那些既想享受舒適又不想花大錢購買商務艙的度假者，十分具有吸引力。

根據IdeaWorksCompany的票價分析，從美國飛往歐洲的來回機票中，豪華經濟艙的平均票價是經濟艙的兩倍左右；而這些航線的商務艙票價則約相當豪華經濟艙的兩倍。

豪華經濟艙是航空公司大力推廣更優質服務的一部分，也是航空公司贏得旅客忠誠度的策略之一，例如較高等級的會員可以獲得特殊的升等積分或憑證，用於購買機位。

考量是否升等機位的旅客表示，決定升等與否取決於費用，而費用會因需求和購買時間的不同而變化；其他考慮因素還包括飛行時間、同行者以及所需的伸腿空間。

華爾街 預算 航線

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