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首顆原子彈試爆點難得開放 「奧本海默」影迷朝聖

編譯周靜芝 / 即時報導
三一核試場的玻璃石碎片含有幅射，不能帶走。(Getty Images)
三一核試場的玻璃石碎片含有幅射，不能帶走。(Getty Images)

今年夏天，電影「奧本海默」（Oppenheimer）掀起的熱潮，讓位於新墨西哥州、第一顆原子彈在此試爆的歷史景點「三一核試場」（Trinity Site）再度吸引人們的目光，對於許多歷史迷而言，前往該地朝聖是多年來的夢想之旅。

據白沙導彈發射場（White Sand Missile Range）公共事務辦公室表示，10月21日有近4000人湧至三一核試場，等待數小時以參觀著名的第一顆原子彈試爆地點。

白沙導彈發射場發言人漢彌爾頓（Drew Hamilton）表示，三一核試場每年只對大眾開放兩次，分別是4月的第一個星期六和10月的第三個星期六。

漢密爾頓說，由於敘述美國物理學家奧本海默和二戰期間研發人類首枚核子武器「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）的電影「奧本海默」叫好又叫座，工作人員原預計今年的參觀人數將接近5000人。不過，一個周末湧進4000人確實是高出預期之外，他希望下一次在明年4月開放時，此一熱潮可延續下去。

來自科羅拉多州的18歲高中生伯科威茲（Zach Berkowitz）歷經長途跋涉來到三一核試場參觀。他對核子的歷史很感興趣，說自己多年來一直想看看這個遺址；但之前未被說動的父親，在看了電影「奧本海默」後才幫助他圓實現願望。伯科威茲說，能看到地面上的玻璃石（trinitite）碎片真的很有趣，因為這讓他清楚意識到，自己正站在一個特別的地方。

玻璃石是三一核試場在核彈爆炸後出現在沙漠地面上的玻璃狀礦物，由於幅射問題，採集這些碎片是非法的。根據蓋革計數器（Geiger counter）探測結果，玻璃石的幅射程度比伯科威茲預想的還要高。他試圖撿起一塊，但遭一名軍人勸阻。伯科威茲說，如果他能拿一塊回家，他一定會這樣做，但這是違法的。

現年33歲的第斯（David Tise）是新墨西哥州卡爾斯巴德洞窟國家公園管理局的護林員，他專程請假驅車來到三一核試場。他稱這次的經歷「發人深省」，三一核試場試爆幫助美國贏得了二次世界大戰，然而，當地至今仍殘留幅射，試爆對環境的破壞持續經年。

奧本海默 新墨西哥州 曼哈頓

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