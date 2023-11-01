我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

癌症學會：戒菸15年以上也應接受年度肺癌篩檢

康乃爾大學華生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

編譯彭尚興／即時報導
如果遇到班機客滿，座椅骯髒想換位，空服員可能也愛莫能助。(Getty Images)
如果遇到班機客滿，座椅骯髒想換位，空服員可能也愛莫能助。(Getty Images)

如果乘客在班機上發現座椅故障或損壞，依照相關航空安全法規，空服員必須立即為乘客安排更換座位，哪怕是升等到頭等艙。但如果是衛生清潔問題，則又另當別論。

一位資深空服員向華盛頓郵報透露，在她超過20年的職涯中，見識過各式各樣「髒東西」黏附在客機座位上，從口香糖、食物殘渣醬汁、打翻的飲料、乃至人體產出的各種液體和排泄物；她甚至還發現過寵物的糞便。一般情況下，乘客只要向空服員反映，都會獲得協助，更換座位。但如果遇到班機客滿，空服員可能也愛莫能助，「對於這種狀況，公司並沒有明確的指導原則。」

約翰霍普金斯公共衛生學院病毒學家卡莉·戴賓克(Kari Debbink)指出，接觸他人體液、嘔吐或排泄物而感染伊波拉病毒(Ebola)或愛滋病毒(HIV)的機率並不高，但仍有可能感染諾羅病毒(norovirus)，出現嘔吐、腹瀉、發燒和肌肉痠痛等症狀。雖然沒有致命性，但也足以令人身體不舒服個兩天，甚至更久。

訂票網站Going.com創辦人凱斯(Scott Keyes)叮囑旅客，如果遇到座位骯髒卻無法更換的情況時，千萬不能和空服員起衝突。可以要求空服員提供毛毯，遮蓋汙穢部位，並用攝影手機記錄全部過程和細節，等到達目的地後再向航空公司客服部門投訴。「通常航空公司至少會提供飛行里程或點數作為補償，」凱斯說，「但他們如果置之不理，訴諸社媒平台是個可行的辦法。」

旅遊網站Tripit副總裁珍·莫西(Jen Moyse)建議旅客盡量搭乘早班飛機，因為航空公司通常是在深夜進行機艙清潔。雖然未必徹底消毒，但至少看起來煥然一新。

休士頓貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)傳染病學專家史黛西·羅斯(Stacey Rose)則勸告民眾發揮公德心，如果身體有任何不適，就不要搭機旅行，「以免不小心將自己體內的傳染性微生物釋放到密閉的公共環境中。」

空服員協會會長莎拉·尼爾森(Sara Nelson)則提醒旅客，飛行途中還是要隨時穿好鞋子，千萬不要打赤腳。「你永遠不知道你會踩到什麼東西，」這位資深空服員說，「而且其他旅客也不想聞你的腳丫子。」

醫學 肌肉 華盛頓郵報

上一則

不用燒開水 杯麵大廠將推出微波就可吃的速食麵

延伸閱讀

獨厚年輕苗條白女？兩空服員訴美聯航年齡和種族歧視

獨厚年輕苗條白女？兩空服員訴美聯航年齡和種族歧視
違反禁言令 川普批法院書記 挨罰1萬元

違反禁言令 川普批法院書記 挨罰1萬元
出庭作證當天 川普又違禁言令 挨罰1萬元

出庭作證當天 川普又違禁言令 挨罰1萬元
空姐也想吃 揭飛機餐「這一物」準備過程超費工：又愛又怕

空姐也想吃 揭飛機餐「這一物」準備過程超費工：又愛又怕

熱門新聞

搭機旅行時不論飛行時間長短，有五種物品絕對不要放入托運行李中。Getty Images

這五樣東西 絕不要放進托運行李

2023-10-24 12:12
大型連鎖賣場好市多(Costco)。美聯社

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

2023-10-27 13:08
多數的搭機旅客都很關心隨身行李中，哪些物品不能通過機場運輸安全管理局的檢查。Getty Images

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

2023-10-27 10:14
好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

2023-10-30 10:38
遇到航班被航空公司取消了，先不用驚慌，可思考如何重新安排旅行計畫或索賠的步驟。Getty Images

班機被取消？別慌 四步驟教你應對

2023-10-30 10:06
速食業龍頭麥當勞推出新一波促銷活動，年底前每星期五只要點任何餐飲，就送一份中包薯條。路透

年底前到麥當勞點餐 每周五可獲送中包薯條

2023-10-25 09:47

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生

戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生
華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張

華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張