班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

如果遇到班機客滿，座椅骯髒想換位，空服員可能也愛莫能助。(Getty Images)

如果乘客在班機上發現座椅故障或損壞，依照相關航空安全法規，空服員必須立即為乘客安排更換座位，哪怕是升等到頭等艙。但如果是衛生清潔問題，則又另當別論。

一位資深空服員向華盛頓郵報 透露，在她超過20年的職涯中，見識過各式各樣「髒東西」黏附在客機座位上，從口香糖、食物殘渣醬汁、打翻的飲料、乃至人體產出的各種液體和排泄物；她甚至還發現過寵物的糞便。一般情況下，乘客只要向空服員反映，都會獲得協助，更換座位。但如果遇到班機客滿，空服員可能也愛莫能助，「對於這種狀況，公司並沒有明確的指導原則。」

約翰霍普金斯公共衛生學院病毒學家卡莉·戴賓克(Kari Debbink)指出，接觸他人體液、嘔吐或排泄物而感染伊波拉病毒(Ebola)或愛滋病毒(HIV)的機率並不高，但仍有可能感染諾羅病毒(norovirus)，出現嘔吐、腹瀉、發燒和肌肉 痠痛等症狀。雖然沒有致命性，但也足以令人身體不舒服個兩天，甚至更久。

訂票網站Going.com創辦人凱斯(Scott Keyes)叮囑旅客，如果遇到座位骯髒卻無法更換的情況時，千萬不能和空服員起衝突。可以要求空服員提供毛毯，遮蓋汙穢部位，並用攝影手機記錄全部過程和細節，等到達目的地後再向航空公司客服部門投訴。「通常航空公司至少會提供飛行里程或點數作為補償，」凱斯說，「但他們如果置之不理，訴諸社媒平台是個可行的辦法。」

旅遊網站Tripit副總裁珍·莫西(Jen Moyse)建議旅客盡量搭乘早班飛機，因為航空公司通常是在深夜進行機艙清潔。雖然未必徹底消毒，但至少看起來煥然一新。

休士頓貝勒醫學 院(Baylor College of Medicine)傳染病學專家史黛西·羅斯(Stacey Rose)則勸告民眾發揮公德心，如果身體有任何不適，就不要搭機旅行，「以免不小心將自己體內的傳染性微生物釋放到密閉的公共環境中。」

空服員協會會長莎拉·尼爾森(Sara Nelson)則提醒旅客，飛行途中還是要隨時穿好鞋子，千萬不要打赤腳。「你永遠不知道你會踩到什麼東西，」這位資深空服員說，「而且其他旅客也不想聞你的腳丫子。」