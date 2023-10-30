班機被取消？別慌 四步驟教你應對
如果航班被航空公司取消了，該怎麼辦？首先，不用驚慌，聯邦法律規定，無論原因如何，乘客有權獲得機票費用的全額退款。「美國新聞與世界報導」旅遊專欄列舉出如何重新安排旅行計畫或索賠的步驟，提供消費者參考。
1. 打開航空公司的App或撥打國際電話
首先，在手機上打開航空公司的App。大多數航空公司的App都提供民眾免費重新預訂航班，但前提是要能提供六個字的預訂代碼。此外，排隊與櫃檯人員交涉，或在等候時打電話給航空公司，也會有幫助。旅遊網站The Points Guy內容總監埃文（Nick Ewen）指出，在航班經常被取消的現在，乘客應嘗試各種途徑來獲得幫助。
埃文推薦了一個少為人知的方法：撥打航空公司的國際電話，他們在加拿大、墨西哥、英國等地都設有辦事處。埃文說，雖然費用可能會很高，但往往可更快地與工作人員取得聯繫。
值得注意的是，根據航班取消的原因，尋找新航班座位可能會大大改變個人旅行計畫。
2. 預訂旅館
接下來，確定是否需要過夜住宿。如果最初預訂的是當晚最後一班航班，而且沒有其他選擇，埃文建議，在房間被訂光之前，及早在機場附近旅館預訂一間房間。
3. 要求退款
如果航空公司取消了航班或航班「嚴重延誤」（這一名詞目前是根據個別情況而定義的），被迫改變旅行計畫，美國運輸部要求航空公司提供全額退款。遺憾的是，要獲得退款往往是一個漫長而令人沮喪的過程。大多數航空公司會提供現金券，用於今後的旅行；但要注意的是，現金券往往有些限制，例如禁止使用的航線和有效時間。
埃文表示，當能獲得航空公司退款時，注意該款項只包括機票總費用，不包括與旅行相關的其他費用。
4. 參考運輸部「取消和延誤」相關規定
雖然乘客有權獲得全額退款，但其他航班取消政策可能因航空公司而異。可在運輸部官網的「取消和延誤」（Cancellation and Delay ）欄目，查看各大航空公司在可控制情況下、取消航班會提供和不會提供的服務。如果認為自己有權獲得退款，但航空公司拒絕退款，可以向運輸部申訴。
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