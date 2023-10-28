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動物園、植物園成萬聖節新寵 過節還能學知識

編譯尤寶琪／綜合報導
動物園和植物園活動成了萬聖節的新選項，底特律動物園一隻馬可羅尼企鵝想方設法吃到「躲」在南瓜裡的小魚。(美聯社)
動物園和植物園活動成了萬聖節的新選項，底特律動物園一隻馬可羅尼企鵝想方設法吃到「躲」在南瓜裡的小魚。(美聯社)

巨型南瓜、 食肉植物、沉浸式蜘蛛展，加上雕刻華麗的南瓜燈，動物園植物園萬聖節越來越受歡迎，成了代替傳統「不給糖就搗蛋」活動的熱門新選項，更是藉此教育兒童的好時機。

紐約植物園(New York Botanical Garden)10月以「Fall-o-Ween」為主題；植物園內容解說經理賴特 (Michaela Wright)說，植物園萬聖節活動始於約50年前的鬧鬼溫室之旅，並且持續擴大發展中。

植物園今年的南瓜田中，還有藍色、粉紅色和其他令人驚訝的顏色的異國品種，以及年度巨型南瓜展，有些展出南瓜甚至重超過2000磅。

芝加哥植物園(Chicago Botanic Garden)則推出「Night of 1000 Jack-o'-Lanterns」活動，不但有精心繪製和雕刻的南瓜，還有扮裝藝人、南瓜雕刻演示和節日美食等活動；植物園的成人線上課程還特別提供各種有關季節性植物和南瓜的資訊。

聖地牙哥野生動物園(San Diego Zoo Safari Park)本月則設立蝙蝠屋，印第安納州韋恩堡兒童動物園(Wayne Children's Zoo)舉辦一系列「野生動物園萬聖節」活動。

紐約布朗士動物園(Bronx Zoo)白天有「Boo at the Zoo」活動，晚上則有「Pumpkin Nights」活動，遊客可沿著由5000多個南瓜燈組成、照亮的小路，學習夜間動物的行為。

聖地牙哥野生動物聯盟(San Diego Zoo Wildlife Alliance)保育大使馬丁(Lisa Martin)指出「民眾在遊玩時的學習成效最佳，他們可能只是來參加一場萬聖節活動，但卻帶著保育知識回家。」

動物園和植物園活動成了萬聖節的新選項，紐約植物園的大蜘蛛就受小朋友歡迎。(美聯社...
動物園和植物園活動成了萬聖節的新選項，紐約植物園的大蜘蛛就受小朋友歡迎。(美聯社)

植物園 動物園 萬聖節

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