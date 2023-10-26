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好玩又長知識 動物園、植物園成慶祝萬聖節新聖地

編譯周靜芝 / 綜合報導
動物園與植物園已成為越來越受歡迎的萬聖節熱門去處。美聯社
動物園與植物園已成為越來越受歡迎的萬聖節熱門去處。美聯社

萬聖節即將來臨，除了帶孩子上街參加「不給糖就搗蛋」（trick-or-treating）的傳統活動外，如今動物園植物園已成為越來越受歡迎的萬聖節熱門去處。

巨大的南瓜、食肉植物、沈浸式蜘蛛綱動物展覽，蜿蜒的蛇和飛舞的蝙蝠，以及數以百計、甚至上千雕刻精美的傑克南瓜燈（jack-o’-lantern）；裝神弄鬼的裝置和氣氛詭異的活動，提供了別有趣味的新選擇。

帶孩子到植物園、動物園過萬聖節也是一個教育的好機會。美聯社
帶孩子到植物園、動物園過萬聖節也是一個教育的好機會。美聯社

自然學家和自然資源保護主義者說，這也是一個教育孩子的好機會。紐約植物園導覽經理瑞特（Michaela Wright）表示，秋天也是自然界的一場盛宴，萬聖節與植物園是最佳組合，所以他們將十月的活動命名為「Fall-o-Ween」。她說，紐約植物園舉辦萬聖節活動，約從50年前的「鬧鬼溫室之旅」（haunted greenhouse tour）開始，且規模不斷發展和擴大。

今年的萬聖節，紐約植物園除了有各式不同的南瓜外，還有藍色、粉色和其他令人驚奇顏色的外來品種。來自紐約羅徹斯特的藝術家比爾頓（Adam Bierton）是一位南瓜雕刻家，以能刻出栩栩如生的南瓜燈而聞名，他會在周末舉辦南瓜雕刻活動。當然還有一年一度的巨型南瓜展，有的南瓜甚至重達2000多磅。

雕刻南瓜燈也是萬聖節不可少的活動。美聯社
雕刻南瓜燈也是萬聖節不可少的活動。美聯社

芝加哥植物園，千盞傑克南瓜燈之夜除了有精心繪製與雕刻的南瓜外，還有盛裝打扮的藝人、南瓜雕刻示範和節日美食。該植物園的線上成人教育課程包括「食肉植物與民間故事」，以及一個萬聖節中心，提供有關時令植物和各種南瓜的資訊。

與此同時，許多動物園也在舉辦萬聖節活動，例如「Boo at the Zoo」或「Zoo Boo」。聖地亞哥動物園野生動物保護大使馬丁（Lisa Martin）說，他們從2017年開始舉辦所謂的「HalGLOween」，現在已經成為該動物園一年中最吸引人的活動之一，也為許多民眾傳達了動物保育的訊息。

今年的「HalGLOween」活動包括骷髏樂隊、稻草人踩高蹺「Boo Crew」、穿過爬行動物館的燈光「巨蟒之路」等。馬丁說，酷酷動物館中的蛛形綱動物展覽，讓孩子們有機會瞭解一些看似可怕、但在現實生活中並不可怕的東西。

植物園 萬聖節 動物園 教育 芝加哥

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